تقرير: ليفربول تواصل مع نابولي بشأن كوليبالي

قال موقع TuttoMercatoweb المهتم بأخبار انتقالات اللاعبين إن ليفربول تواصل مع نابولي مستفسرا عن المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

كاليدو كوليبالي النادي : نابولي ليفربول

وقدرت قيمة اللاعب البالغ عمره 28 عاما بمائة مليون جنيه إسترليني، لكن قبل تفشي فيروس كورونا، فبعد الخسائر الاقتصادية الناجمة عن توقف كرة القدم متوقع أن تتراجع قيمة المدافع.

وذكر التقرير أن ليفربول قد يضحي بمدافعه الكاميروني جويل ماتيب لإفساح المجال لضم كوليبالي، الذي تطارده أندية عديدة من ضمنها مانشستر يونايتد.

ومنذ انضمامه إلى نابولي في 2014، قدم كوليبالي أداء رائعا لفت الأنظار وبات ضمن أفضل المدافعين على مستوى العالم.

وشارك اللاعب الأسبق لميتز وجينك في 233 مباراة مع نابولي وسجل 10 أهداف وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

وتوج بالسوبر الإيطالي لموسم 2014-2015.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

أندية إيطاليا توافق بالإجماع على استئناف الدوري

توتي: صلاح لم يترك روما

فريقي المفضل - حين تحتفل دولة بحفل زفاف

الاتحاد التونسي يطالب بالإفراج عن النقاز

هدف لا ينسى - صاروخ الأدهم ضمن أفضل 100 هدف في العالم

مدرب برشلونة: ميسي لن يترك الفريق مجانا