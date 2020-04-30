تقارير: ميلان يعرض صفقة جديد على دوناروما حتى لا يرحل مجانا

يستعد نادي ميلان لتقديم عرض جديد لـ جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق حتى لا يرحل مجانا بنهاية الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد دوناروما مع ميلان في صيف 2021 مما يعني إمكانية توقيعه لأي ناد آخر في يناير المقبل.

ووفقا لصحيفتي لاجازيتا ديللو سبورت وتوتو سبورت، فهنالك محاولات لحل هذه المشكلة بتمديد التعاقد لمدة عام.

ويعرض ميلان تجديد دوناروما تعاقده لينتهي في صيف 2022 مع خفض راتبه من 6 ملايين يورو إلى 5 ملايين في الموسم.

وأشار التقرير إلى أن عرض ميلان من أجل ضمان استمرار اللاعب مع فتح باب التفاوض مجددا بعد استئناف النشاط.

وكشف التقرير عن وجود اهتمام من أندية يوفنتوس وباريس سان جيرمان وتشيلسي وريال مدريد لضم اللاعب.

ويبدو أن دوناروما ووكيله مقتنعان بالبقاء في ميلان لكن الخلاف يبقى على التفاصيل المادية وفقا للتقرير الإيطالي.

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