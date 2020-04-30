تقرير: صدام بين وزير الرياضة والاتحاد الإيطالي بشأن استئناف الموسم

الخميس، 30 أبريل 2020 - 11:57

كتب : FilGoal

شعار الاتحاد الإيطالي

لا تزال الخلافات مستمرة بين فينتشينزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي واتحاد كرة القدم بتأييد 18 من أصل 20 فريقا في الدوري بشأن استئناف الموسم.

وكانت البداية هي القرار الحكومي بالسماح للاعبي الألعاب الفردية فقط بالتدريبات من 4 مايو المقبل لكن لاعبي كرة القدم لا يمكنهم ذلك حتى 18 مايو.

وكشف تقرير موقع فوتبول إيطاليا أن سبادافورا وزير الرياضة قد أوضح أن العودة للتدريبات لا تعني بالضرورة أن الموسم يمكن استئنافه.

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وأضاف التقرير أن 18 ناديا إيطاليا يرغبون في استئناف الموسم بدعم من اتحاد اللعبة.

أما ناديا بريشيا وتورينو فيرغبان في إنهاء الموسم بتلك الحالة.

وانتقد جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي صراحة قرارات الحكومة.

وصرح جرافينا أنه لن يوقع على إيقاف الموسم الجاري لأن ذلك يعني موت كرة القدم الإيطالية.

وبسبب ذلك من المقرر أن تجتمع رابطة الدوري الإيطالي غدا الجمعة لمناقشة الوضع.

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