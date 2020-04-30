صدقي: سموحة أجبر على خوض نهائي الكأس ضد الزمالك رغم تحطيم حافلة الفريق

كشف حمادة صدقي المدير الفني لسموحة عن كواليس خسارة فريقه المباراة النهائية لكأس مصر أمام الزمالك عام 2014، والتي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

وقال صدقي عبر قناة أون تايم سبورتس: "إذا كان سموحة يمتلك قوة إعلامية أو كان ناديا جماهيريا لحققنا شيئا، لكننا لم نحصل على حقنا في المباراة النهائية للكأس، وأجبرنا على خوض اللقاء".

وأضاف "لم يكن القرار بيدي بل كان لإدارة النادي، نعم رفضت اللعب بسبب حالة اللاعبين بعد تكسير الحافلة وإصابة اللاعب هشام فتح الله، ثم تحدثت مع فرج عامر رئيس النادي، وقيل لنا إنها المباراة الأخيرة في الموسم وإذا ألغيت سيؤثر على القيد الجديد مما يؤدي إلى إفساد الموسم".

وتابع "قررنا خوض اللقاء لأسباب سياسية، ولعبنا متضررين بشكل قوي، لقد كان من المفترض أن تقام المباراة في أسوان ونقلت إلى القاهرة، وفوجئنا بوجود جماهيري كبير في الملعب".

وأكمل "تحدثت مع رئيس اتحاد الكرة جمال علام في الأمر قبل اللقاء بيوم، بينما عضو المجلس حمادة المصري أخبرني أن اللقاء سيقام في أسوان".

وأتم تصريحاته "كانت هناك قوة وأمور غير مرتبة، وحدثت ظروف أثرت بشكل كبير جدا علينا في الوقت الذي كانت كل التكهنات كانت تصب في صالح سموحة للفوز بالمباراة".

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