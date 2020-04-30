زبير بيا: معلول قد يكون أبرز ظهير أجنبي في تاريخ الأهلي.. مصطفى محمد موهبة رائعة

أشاد زبير بيا نجم الكرة التونسية الأسبق بتجارب اللاعبين التونسيين في الدوري المصري، وبمصطفى محمد مهاجم الزمالك ومنتخب مصر.

وقال زبير بيا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "تجارب اللاعبين التونسيين في الدوري المصري محترمة جدا".

وكشف "أرى أن علي معلول ربما يكون أبرز ظهير أيسر أو لاعب أجنبي في تاريخ الأهلي".

وشدد "ليس من السهل أن تلعب في النادي الأهلي بسبب الضغط، يجب أن تكون صاحب مستوى عالي دائما، وهو بات محبوبا بسبب مستواه".

وأضاف بيا "فرجاني نجح في الزمالك لأن شخصيته قيادية داخل الملعب ، وكرويا لوجوده بجوار طارق حامد فما ينقص طارق تجده في فرجاني والعكس لذلك يتألقان سويا".

وتابع "النقاز أيضا قدم أداء جيد مع الزمالك لكن مستواه في بعض الوقت مرتفع ووقت آخر لا، لكن في النهاية انتهت العلاقة بصورة غير جيدة للطرفين".

وبالحديث عن مواجهة الزمالك والترجي قال: "الترجي افتقد الكثير من اللاعبين قبل مواجهة الزمالك، وتأثر برحيل عدد منهم".

وأضاف "الزمالك استحق الفوز بالسوبر الإفريقي في النهاية، ورغبة الترجي في تعويض الخسارة عادت عليه بصورة سلبية فخسر مجددا في دوري أبطال إفريقيا".

وعن فريقه المفضل في مصر كشف "تعاطفت لفترة مع الإسماعيلي بسبب رؤيتي للجيل الذهبي محمد بركات وأحمد فتحي وسيد معوض فهم برازيل مصر لكن لا يمكن ألا تحترم الأهلي أو الزمالك أو الاتحاد السكندري وغيرهم".

وعن المنتخب المصري قال: "الجيل الحالي يعاني ويعتمد فقط على محمد صلاح، أتمنى أن يتغير مع حسام البدري وصلاح قيمة كبيرة بالتأكيد وإضافة للفريق".

وشدد "أتعجب من بحث منتخب مصر عن مهاجم ولديهم مصطفى محمد، أتابعه منذ فترة وهو موهبة رائعة".

وأخيرا بالحديث عن مقارنة محمد صلاح ورياض محرز أوضح "هذه مقارنة صنعها رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أجل لقب فخر العرب".

وشدد "من حقنا كعرب أن نفخر بنجومنا ونشجعهم بدلا من انتقادهم الدائم، هل رأيت أحدا في ريال مدريد يقول أن ميسي أفضل من رونالدو رغم أن 60% منهم سيكون متأكد من ذلك".

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وأتم تصريحاته "صلاح يتميز عن محرز باستقرار الأداء الفني في الفترة الأخيرة".