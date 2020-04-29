فيديو في الجول – معتز إينو يكشف سبب انتقاله من الزمالك لـ الأهلي

الأربعاء، 29 أبريل 2020 - 23:59

كتب : FilGoal

معتز إينو - الأهلي

كشف معتز إينو السبب الذي دفعه للرحيل عن الزمالك والانتقال مباشرة إلى غريمه التقليدي الأهلي قبل عدة سنوات وبالتحديد في 2007.

وقال إينو لـFilGoal.com: "أنا كنت شاب صغير في السن وأريد تكوين مستقبلي بأفضل شكل وطلبت أكثر من مرة تعديل تعاقدي ولكن لم يسمتع أي شخص لي لأنني ابن النادي".

وواصل "من يفهم ويتابع الموقف جيدا من الزمالكاوية يعرف ظروفي وكلهم قالوا لو أنت أحد أبنائنا سنوافق ما فعلت".

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وأكمل "أما من يهاجمني ويصفني بالخائن فهل أنت تعرف ظروفي؟ لاعب الكرة مهما استمر في الملاعب سيعتزل ومن اعتزل يعيش على ما حققه خلال مسيرته فقط".

وأضاف إينو "كنت ألعب أساسي في الزمالك ومنتخب مصر وأسجل الأهداف ومن يأتي للزمالك من خارجه ولا يشارك يحصل على عقد أفضل مني ولا يدخل قائمة المباراة من الأصل".

وأتم "لم أشعر بالعدل في الزمالك".

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معتز إينو الأهلي الزمالك
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