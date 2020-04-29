المدير الفني للإسماعيلي: احتاج لاستمرار فخر الدين.. ومجلس الإدارة من يحدد مصير باهر

كشف ديديه جوميز المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن رغبته في استمرار فخر الدين بن يوسف المحترف التونسي، وأن قرار رحيل باهر المحمدي بسبب العروض يعود إلى مجلس الإدارة.

وقال جوميز في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "فخر الدين كان اختيار جيد لتدعيم الصفوف".

وأضاف "سنرى سويا مع مجلس الإدارة ما يمكن فعله بخصوص انتهاء إعارته فهو لاعب هام ونحتاج إلى خدماته بالتأكيد".

وبسؤاله عن عبد الرحمن مجدي أجاب "من اللاعبين الذي أقدرهم ولديه مهارات رائعة، واحتاج إلى خدماته".

وأوضح "في أخر شهر ونصف قدم أداء رائع وهو لاعب مؤثر ولديه شخصية قوية في الملعب".

وبخصوص مفاوضات من الأهلي والزمالك من أجل باهر المحمدي قال جوميز: "القرار النهائي لمجلس إدارة النادي، لكن أتمنى أن يظل معنا فهو مدافع من الطراز الجيد".

وشدد "حتى الآن لست من يقرر استمراره أو رحيله لكنه يعود لمجلس الإدارة، هو مصاب الآن ولديه فترة للاستشفاء".

وبسؤاله عن مصير الدوري أوضح "نحن في انتظار القرار النهائي، وبالتأكيد نتمنى وجود نهاية لتلك الجائحة هناك من طالب بإلغاء الدوري مثل الحكومة الفرنسية".

وعن رأيه في تتويج الأهلي باللقب حال الإلغاء أجاب "هذا أمر يخص الاتحاد المصري ولوائحه فبالتأكيد لديهم لائحة تنص قراراتها على مواقف مثل تلك".

وبالحديث عن ما ينقص الإسماعيلي كشف "خضت 7 مباريات فقط قبل توقف النشاط بين بطولة الدوري المصري والبطولة العربية".

وشدد "لذلك من المبكر الحديث عما يحتاجه الفريق الآن ولكن سنجتمع مع الإدارة".

وأضاف "الإسماعيلي قدم مستوى جيد الفترة الأخيرة قبل التوقف وتغلبنا على الرجاء أحد الفرق المميزة في البطولة العربية".

وأتم جوميز تصريحاته "لدينا فريق جيد وكنا ننتظر ارتفاع المستوى أكثر وأكثر قبل التوقف".

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