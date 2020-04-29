مرتضى: أتمنى استكمال الدوري.. لكنني أخاف على لاعبي الأهلي والزمالك

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه يتمنى عودة الدوري للاستئناف لكنه يدرك مدى خطورة عودته مبديا تخوفه على لاعبي فريقه ولاعبي الأهلي كذلك على حد سواء.

وقال مرتضى لبرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء: "الدوري كي يعود يجب أن نقيم فترة إعداد لمدة شهر".

وتابع "أتمنى عودة الدوري لأنني قبل توقفه كنت الفريق الوحيد في العالم الذي توج ببطولتين في عام 2020 ووصلت لأعلى مستوى لي".

وأضاف "نحن نخاف على لاعبي الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي على حد سواء، وعودة الدوري تعني إننا سوف نستمر في الموسم الحالي حتى شهر أكتوبر المقبل".

وأكمل مرتضى "الشركة الراعية دفعت كل أموال الموسم الجاري لكل الأندية ومن أجل الحصول على أموال الموسم الجديد يجب أن ينطلق في الأول من أغسطس لكن استمرار الموسم الحالي سيعني تلاحم الموسمين".

واستفاض "لذا لن نحصل على أموال نجلب بها لاعبين".

وأتم "الملعب أيضا سيشهد تواجد المئات واللاعبون سيرتطمون في بعضهم البعض، أتمنى استكمال الدوري لكن يجب أن تكون هناك ضوابط صارمة للحفاظ على اللاعبين".

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