اتحاد الكرة يستعد بخطته في حال استئناف النشاط

الأربعاء، 29 أبريل 2020 - 23:09

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم

عقدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا لمناقشة الإجراءات الواجب توافرها في حال استئناف النشاط الكروي.

وحضر اجتماع اليوم الأربعاء عمرو الجنايني بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الخماسية جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق ومحمد فضل أعضاء اللجنة محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي ومحمود سعد المدير الفني للاتحاد.

تم خلال الاجتماع استعراض عدد من "سيناريوهات" عودة النشاط في ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلي خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بالاستفسار عن إمكانية استئناف النشاط المحلي.

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كما استعرض الاجتماع تجربة عدد من الدول في هذا الشأن وتحديد الدور الواجب القيام به من جانب الاتحاد.

وقام محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية خلال الاجتماع بعرض تقييم مخاطر عودة النشاط من خلال نموذج دولي معمول به من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك قبل البت في قرار عودة النشاط.

في حين عرض محمود سعد المدير الفني للاتحاد دراسة فنية متضمنة كافة الجوانب، فيما قام عضو اللجنة الخماسية محمد فضل بعرض سيناريو العودة بعد تضمينه عددا من الجوانب الطبية والإدارية واللوجستية من أماكن اللعب وفنادق الإقامة وملاعب التدريب.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تقديم تلك الدراسة إلى الجهات المعنية لتكون محل استرشاد عند اتخاذ أي قرار يتعلق بعودة النشاط الكروي .

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