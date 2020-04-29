هدف لا ينسى - حسام جلال وخلفية مزدوجة تاريخية

يحتاج لاعب كرة القدم أحيانا إلى قرار في جزء من الثانية ليغير مسار اللعبة، وإلى رد فعل سريع تحسبا لأي حركة غير متوقعة، وفي الهدف التاريخي لحسام جلال كان القرار بسرعة البرق والتنفيذ بأجمل وأصعب طريقة ممكنة!

ركلة خلفية مزدوجة لا تتكرر كل يوم.

هدف لا ينسى - الحلقة السادسة

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لاعب المنصورة الحالي صاحب الهدف الرائع يروي لـFilGoal.com:"أثناء تنفيذ أحمد شديد قناوي للركلة الحرة كنت مستعدا لمتابعة الكرة بالرأس، لكن الكرة اصطدمت بالحائط البشري لترتفع قليلا. فكرت في شيء واحد ألا وهو تسديد الكرة بركلة خلفية مزدوجة".

وواصل جلال (24 عاما) "تدربت كثيرا عليها في المران وسجلت منها مرارا، في أي ركلة حرة كنت أتفق مع جون أوتاكا أن يكون أقرب لاعب للكرة وأنا خلفه مباشرة. الهدف توفيق من الله قبل كل شيء، تعلمت ركل الكرة بهذه الطريقة من صلاح أمين زميلي السابق في طلائع الجيش، فهو مميز جدا فيها".

هدف الناشئ السابق للأهلي في السابع من مايو عام 2017 منح أسوان الأسبقية على حساب ضيفه سموحة قبل توجه اللاعبين لغرفة خلع الملابس.

وقدم عرضا ممتعا لمتابعي المباراة بهدف لا تراه كثيرا في الملاعب المصرية.

في الشوط الثاني، عزز محمد رزق النتيجة ليفوز الأسوانيون على ضيفهم السكندري، لكن مع نهاية الموسم لم يقدر رجال أسامة عرابي على البقاء بين الكبار وهبطوا إلى دوري الدرجة الثانية.