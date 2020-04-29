رئيس اللجنة الطبية بـ "يويفا": استئناف الموسم ممكن الآن

زعم تيم ماير رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه من الممكن استئناف المتبقي من موسم 2019 - 2020.

ويأتي ذلك عكس تصريحات ميشيل دوهوج المدير الطبي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الثلاثاء أنه من الصعب إقامة مباريات كرة القدم حتى 1 سبتمبر.

وقال تيم ماير في بيان "في مناقشة أي عودة للعب كرة قدم تنافسية على مستوى صحة اللاعبين وجميع المشاركين في المباريات المحتملة والجمهور بشكل عام له أهمية قصوى".

وأضاف "جميع منظمات كرة القدم التي تخطط لاستئناف منافستها ستنتج بروتوكولات شاملة تملي الشروط الصحية والتي تضمن حماية صحة المشاركين والحفاظ على سلامة السياسة العامة"ز

وأتم تصريحاته "في ظل هذه الظروف مع الاحترام الكامل للتشريعات المحلية، من الممكن بالتأكيد التخطيط لإعادة بدء المسابقات المعلقة خلال موسم 2019 - 2020".

وكان كل من الاتحاد الهولندي والبلجيكي قد أعلن إلغاء الموسم الجاري لاستحالة إقامة المباريات في ظل انتشار فيروس كورونا.

وطالب رئيس وزراء فرنسا إلغاء الموسم الجاري من مسابقة الدوري بسبب فيروس كورونا وترك لرابطة الدوري تحديد آلية الإلغاء.

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