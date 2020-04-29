عودة النشاط الرياضي في سويسرا يوم 8 يونيو.. والخميس تحديد موعد استئناف الدوري

الأربعاء، 29 أبريل 2020 - 21:28

كتب : FilGoal

بازل

اتخذ المجلس الفيدرالي بسويسرا قرارات جديدة اليوم الأربعاء لتخفيف عملية الغلق تماشيا مع تداعيات فيروس كورونا وبينها عودة النشاط في 8 يونيو المقبل.

ووفقا لموقع nau.ch السويسري فمنح المجلس الفيدرالي الضوء الأخضر لعودة النشاط الرياضي مجددا بداية من 8 يونيو المقبل.

وأضاف التقرير أنه اعتبارا من يوم 11 مايو المقبل سيتم السماح للفرق بابتداء التدريبات.

أخبار متعلقة
رسميا - الاتحاد الإماراتي يعلن موعد عودة نشاط كرة القدم صحفي ليكيب: سيتم إلغاء الدوري الفرنسي واستئناف النشاط بالموسم المقبل مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: كاف خاطبنا حول مواعيد عودة النشاط لهذا السبب الموافقة على التصور الخاص بمدير النشاط الرياضي في أبرز قرارات إدارة الأهلي

وكشف التقرير أن هناك اجتماعا غدا الخميس لتحديد موعد استئناف الدوري السويسري الممتاز.

وكانت أخر جولة في الدوري السويسري قبل أكثر من شهرين بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أن هناك استحالة لعودة الجماهير في الفترة الحالية وهذا أمر غير وارد.

وكان قد تم إلغاء الموسم الجاري في هولندا وبلجيكا، وقرر الاتحاد البلجيكي منح بروج متصدر المسابقة لقب الدوري بينما في هولندا لم يتم تحديد بطل بل إلغاء الموسم كأنه لم يكن.

وفي فرنسا كشف رئيس الوزراء أنه يجب إلغاء الدوري الفرنسي هذا الموسم لكن لم تصدر رابطة الدوري قرارها النهائي بهذا الشأن.

وينتظر الإعلام السويسري القرار النهائي من رابطة كرة القدم بشأن مسابقة الدوري غدا الخميس.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

كوميك بوك في الجول – الحارس الإيطالي موسكاتيللي الذي حارب مع المصريين

تحت الأضواء – السيد حمدي لـ في الجول: حسام حسن أسوأ من تدربت معه.. وجمهور الزمالك كسر عمارتي

حكام في المواجهة –الحنفي: أيمن حفني "يُمثل" كثيرا.. وخدعت إبراهيم نور الدين للهروب من الجمهور

اختفوا في ظروف غامضة - شريف علاء.. رحل عن الزمالك فاعتزل كرة القدم

مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: مدة المجلس المقبل 4 سنوات وليس سنة واحدة

فيروس كورونا الدوري السويسري استئناف النشاط
نرشح لكم
أخر الأخبار
فيفا 20 - كيف تلعب بـ مانشسر سيتي "أصحاب الاختيارات المتعددة" 4 دقيقة | لعبة في الجول
عودة النشاط الرياضي في سويسرا يوم 8 يونيو.. والخميس تحديد موعد استئناف الدوري 45 دقيقة | أوروبا
صُناع كرة القدم – أنا تامر يسري وهكذا كان غياب "قبعة الخواجة" خلف تطبيق VAR في الدوري المصري ساعة | مصر
كوميك بوك في الجول – الحارس الإيطالي موسكاتيللي الذي حارب مع المصريين ساعة | حكايات في الجول
فيفا 20 تنفذ طلب أجويرو بعد انتقاده للقائمين عليها ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: مدة المجلس المقبل 4 سنوات وليس سنة واحدة ساعة | مصر
مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: جوميز لم يتحدث مع الإدارة عن أي لاعب 2 ساعة | الدوري المصري
تحت الأضواء – السيد حمدي لـ في الجول: حسام حسن أسوأ من تدربت معه.. وجمهور الزمالك كسر عمارتي 2 ساعة | لعبة في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجانب منسيون – حوار في الجول.. بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري 2 رحلتي في إفريقيا – موسمياني لـ في الجول: رباعي الأهلي والزمالك هو المفضل لدي.. وهذا حلمي 3 موسيماني: لماذا علينا أن نبيع سيرينو لـ الأهلي؟ وهذا رأيي إذا كان نهائي الأبطال مصريا 4 عمرو زكي يكشف صفقة تبادلية طرفها أبو تريكة كادت تتم لينضم لـ الأهلي
قد ينال إعجابك