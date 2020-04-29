فيفا 20 تنفذ طلب أجويرو بعد انتقاده للقائمين عليها

تحصّل الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي على الكارت الخاص به في لعبة FIFA 20 بعد انتقاد القائمين على اللعبة أكثر من مرة.

سيرخيو أجويرو النادي : مانشستر سيتي

أجويرو انتقد القائمين على لعبة FIFA 20 لتأخرهم في تنفيذ طلبه في تنفيذ الكارت الخاص به.

أجويرو قال عبر حسابه على تويتر "ما زلت في انتظار الكارت الخاص بي 99. أريد الاستفادة به أبطال FUT".

Sigo esperando mi carta 99 . No quiero dar ventaja en FUT CHAMPIONS. @EASPORTSFIFA @EASPORTSEsp @EA_FIFA_France @EASPORTSFutbol — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) April 22, 2020

ويمتلك كل لاعب محترف كارت خاص به في طور "ألتميت تيم" تصل فيه إمكانيته لأقصى حد بـ 99 جميع السمات في الدرجة القصوى تسمى "Pro Player"، لا يلعب به إلا غيره فقط.

مهاجم مانشستر سيتي اشتكى أنه لم يحصل على الكارت الخاص به في ظل مشاركته في مسابقات وخوض مباريات أثناء توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولم يكن اللاعب فقط بل بدأ المشجعون في الضغط عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الحصول على الكارت الخاص به.

أجويرو قال عقب وصول الكارت الخاص "أخيرا أخيرا، استقيظتوا".

وكان أجويرو قد هاجم الشركة لأنه تجبر المستخدمين على إنفاق المال من أجل الحصول على بطاقات جيدة في الحزم عبر شراء نقاط فيفا بأموال حقيقة.

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