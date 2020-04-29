فيفا 20 تنفذ طلب أجويرو بعد انتقاده للقائمين عليها

الأربعاء، 29 أبريل 2020 - 20:17

كتب : FilGoal

أجويرو

تحصّل الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي على الكارت الخاص به في لعبة FIFA 20 بعد انتقاد القائمين على اللعبة أكثر من مرة.

سيرخيو أجويرو

النادي : مانشستر سيتي

أجويرو انتقد القائمين على لعبة FIFA 20 لتأخرهم في تنفيذ طلبه في تنفيذ الكارت الخاص به.

أجويرو قال عبر حسابه على تويتر "ما زلت في انتظار الكارت الخاص بي 99. أريد الاستفادة به أبطال FUT".

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ويمتلك كل لاعب محترف كارت خاص به في طور "ألتميت تيم" تصل فيه إمكانيته لأقصى حد بـ 99 جميع السمات في الدرجة القصوى تسمى "Pro Player"، لا يلعب به إلا غيره فقط.

مهاجم مانشستر سيتي اشتكى أنه لم يحصل على الكارت الخاص به في ظل مشاركته في مسابقات وخوض مباريات أثناء توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولم يكن اللاعب فقط بل بدأ المشجعون في الضغط عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الحصول على الكارت الخاص به.

أجويرو قال عقب وصول الكارت الخاص "أخيرا أخيرا، استقيظتوا".

Aguero celebrates Pro Player card received at FIFA 20; all attributes of the Argentine are 99 - Photo: Reproduction

وكان أجويرو قد هاجم الشركة لأنه تجبر المستخدمين على إنفاق المال من أجل الحصول على بطاقات جيدة في الحزم عبر شراء نقاط فيفا بأموال حقيقة.

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