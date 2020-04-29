حالات تحكيمية نادرة – الغندور يوضح لـ في الجول: ماذا لو نزل أحد المشجعين ومنع هدفا ضد فريقه؟

ماذا لو نزل أحد المشجعين من المدرجات ومنع الكرة من دخول الشباك؟

هل يحتسب الهدف؟ أم يستمر اللعب بشكل طبيعي؟ أم هناك إجابة ثالثة؟

وماذا لو كان الفاعل أحد أفراد الجهاز الفني أو البدلاء وليس مشجعا؟

جمال الغندور الحكم الدولي المصري السابق يشرح لزوار FilGoal.com القرار الصائب في تلك الحالة، ضمن سلسلة (حالات تحكيمية نادرة).

لمشاهدة الحالة من هنا.

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