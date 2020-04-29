رسميا - الاتحاد الإماراتي يعلن موعد عودة نشاط كرة القدم

الأربعاء، 29 أبريل 2020 - 19:09

كتب : FilGoal

الامارات

قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تحديد موعد مبدئي لانطلاق النشاط الرياضية لكرة القدم في البلاد.

وحدد الاتحاد الإماراتي شهر أغسطس المقبل بعد التنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية من أجل إقامة المسابقات من جديد.

وكشف الاتحاد الإماراتي عن نيته تحديد لوائح وآلية القرارات الخاصة بمسابقاته في وقت لاحق وبفترة كافية تتيح للأندية الاستعداد الأمثل لها.

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وجاء نص البيان الرسمي كالآتي

"يتابع اتحاد الإمارات لكرة القدم مع الجهات المختصة بالدولة آخر التطورات الصحية الخاصة بوباء كورونا المستجد المعروف باسم (كوفيد-19) والجهود المبذولة لحماية وسلامة كل أفراد المجتمع".

وأضاف "وبعد تقييم الوضع مع هذه الجهات، قرر اتحاد كرة القدم وبالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية عودة نشاط كرة القدم في الدولة بشهر أغسطس المقبل وذلك بشكل مبدئي".

وأوضح البيان "مع تقييم الوضع بصورة دائمة ومستمرة مع الجهات المختصة والاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم ومراعاة الوضع الصحي في ذلك الوقت".

وأتم "سيقوم اتحاد كرة القدم بتحديد لوائح وآلية القرارات الخاصة بمسابقاته في وقت لاحق وبفترة كافية تتيح للأندية الاستعداد الأمثل لها".

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