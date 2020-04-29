نائب وزير الصحة الإيطالي: فكرة استئناف الدوري بعيدة المنال

الأربعاء، 29 أبريل 2020 - 17:27

كتب : FilGoal

لاتسيو - يوفنتوس - أبطال السوبر

اعترف بيبرباولو سيليري نائب وزير الصحة الإيطالي أن فكرة استئناف مسابقة الدوري هذا الموسم بعيدة المنال.

وكانت قد أشارت التقارير إلى استعداد رابطة الدوري الإيطالي إلى استئناف المسابقة من جديد وفي انتظار الموافقة الرسمية من الحكومة ووزارة الصحة.

وقال سيليري في تصريحات لإذاعة Rai1 الإيطالية: "بالنسبة لي استئناف الدوري الإيطالي غير مرجح هذا الموسم".

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وشدد "أرى أنها فكرة بعيدة المنال في الوقت الحالي، لذلك من الأرجح عدم استئنافه".

وكان جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا قد وافق على عودة التدريبات يوم 4 مايو ولكن للألعاب الفردية فقط.

وأضاف نائب وزير الصحة "كرة القدم ليست مثل التنس أو مسابقات فرومولا 1 للسيارات، بل هناك اتصال جسدي بين اللاعبين".

وتابع "لذلك قد يكون هناك خطر من انتشار عدوى فيروس كورونا بينهم".

وأتم سيليري تصريحاته "أنا قلق بشأن صحة الرياضيين لدينا، لذلك تبدو الفكرة غير مرجحة بالنسبة لي".

وكانت التقارير الإعلامية الإيطالية قد أشارت من قبل إلى نية الدوري الإيطالي في الاستئناف مجددا في يونيو بعد العودة للتدريبات في مايو.

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