أجويرو مدافعا عن ميسي: إنه أول من يعاني في المنتخب ورغم ذلك يعود

دافع سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي عن مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، مستنكرا انتقادات شديدة توجه للأخير بسبب قلة إنجازاته مع التانجو.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة الأرجنتين

وقال أجويرو في حواره مع قناة TyC Sports:"لا أفهم من ينتقدون أداءه مع المنتخب".

وأضاف المهاجم "إنه أول من يعاني ورغم ذلك يستمر مع الفريق".

ويتعرض ميسي لهجوم شديد بسبب تباين نتائجه مع الأرجنتين مقارنة ببرشلونة الذي فاز معه بألقاب لا حصر لها.

ولم يتوج ميسي بأي لقب مع ألباسيليتي، فقط اكتفى باعتلاء منصة التتويج لاستلام الميدالية الفضية 4 مرات. خسر كوبا أمريكا 2007 و2015 و2016 إضافة إلى مونديال 2014.

وتمنى ميسي أن يتغير الأمر في 2020 حين تستضيف بلاده، بالتشارك مع كولومبيا، بطولة كوبا أمريكا، لكن تفشي فيروس كورونا أجل المسابقة إلى العام المقبل.

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