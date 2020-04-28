الجدل حول بوجبا لا ينتهي.. فرديناند يرد على سونيس: لقد فاز اللاعب بكأس العالم

لا يزال الجدل دائرا حول بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد منذ انتقده بشدة جرايم سونيس أيقونة ليفربول السابق، وهذه المرة يقف ريو فرديناند في صف زميله السابق.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ويرى فرديناند أنه ليس منطقيا انتقاد لاعب لم يظهر كثيرا في الموسم، مدافعا عن بوجبا بشأن كلام الأخير بأنه لا يعرف من هو سونيس.

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وقال مدافع إنجلترا السابق في حوار إذاعي بعنوان اللعبة الجميلة:"بوجبا لم يلعب هذا الموسم! لا أعرف كيف يتحدث الناس عنه. لا أفهم الأمر. سونيس قال فلنضع الميداليات على الطاولة. مه، اسمع، رجلي لديه ميدالية ذهبية لكأس العالم. من الصعب التحدث مع شخص فاز بكأس العالم".

وواصل فرديناند "فاز بالدوري الإيطالي 4 مرات. فاز بعدة ألقاب. اسمع، سونيس كان لاعبا عظيما وفاز بالكثير. جيلي، وهذا شيء مؤسف لسونيس وكل من ينتمي لجيله، عليهم أن يتفهموا أن هؤلاء لا ينظرون إليهم أحيانا. لا يعرفون من هم. حين يقول بوجبا لا يعرف من هو سونيس، أو لا يعرفه كلاعب كرة، أصدق ذلك. الأمر ليس تقليل احترام، بوجبا لا يعرفه".

واستمر "مثلما كان سونيس لاعبا عظيما، أحد اللاعبين الأفضل. إذا تحدثنا عن أفضل لاعبي الوسط البريطانيين، سنتكلم عنه، لكن بوجبا لا يعرفه. الأمر بهذه البساطة. هذا فقط اختلاف أجيال. لا أرى الأمر تقليلا للاحترام. لو كنت مكان بوجبا لقلت الشيء نفسه، ولقلته بقلة احترام مثل: لقد قللت من احترامي طوال هذه الفترة ولم أركل الكرة مطلقا! لماذا تتحدث عني؟".

وبسبب الإصابة، ظهر بوجبا في 8 مباريات فقط بالموسم الحالي مع مانشستر يونايتد.

وبسبب أنه أغلى لاعب في تاريخ النادي، يعلق عليه الجمهور آمالا كبيرة خاصة مع تراجع يونايتد عن المنافسة على الدوري منذ رحيل سير أليكس فيرجسون.

وبدأ بوجبا التعافي من إصابته لكنه لا يعرف متى يمكنه العودة للملعب مرة أخرى في ظل توقف الدوري الإنجليزي.

وتوقفت البطولة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا ولا يزال مستقبلها مجهولا، هل يمكن استئنافها أم تُلغى؟

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