حالات تحكيمية نادرة – ماذا لو ألجت الجماهير بالونة في الملعب واصطدمت الكرة بها وسكنت الشباك؟

ماذا يحدث لو ألقى الجمهور أو أحد الفريقين ببالونة داخل الملعب؟ ما هو قرار حكم المباراة؟

جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق يجيب لـFilGoal.com في سلسلة فيديوهات يوضح بها بعض المواد الجدلية.

وقال جمال الغندور لـFilGoal.com: "لو ألقى الجمهور ببالونة فيعتبر المشجع عامل خارجي عندما تصطدم بالكرة يجب على الحكم إيقاف اللعب وعمل إسقاط".

وأضاف "أما لو تلك البالونة ألقاها أحد أعضاء الفريقين من مقاعد البدلاء على سبيل المثال فيحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة على ذلك الفريق لأنه تدخل بصورة مباشرة في اللعب".

وأتم "مجددا بالونة من المدرجات هي عامل خارجي ويجب عمل إسقاط، لكن من الفريقين فهو تداخل مباشر ويجب احتساب ركلة حرة مباشرة على المخطئ".

video:1

واقعة "البالونة" حدثت قبل 11 عاما في عام 2009 حينما فاز سندرلاند على ليفربول بهدف دون رد بفضل كرة ألقاها جمهور الأخير ولكن الهواء جعلها تذهب لمنطقة جزاء فريقه.

ارتطمت تسديدة داربين بينت بالبالونة لتسكن الشباك وتجلب الفوز.

بعد تلك الواقعة قرر الاتحاد الإنجليزي جعل حكم المباراة مايك جونز عدم جعله يحكم في البريميرليج وانتقل للدرجة الأولى لمدة أسبوع.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

أحمد أحمد يوضح حقيقة ترشحه لولاية ثانية لرئاسة كاف

رئيس اللجنة: سيتم إلغاء أولمبياد طوكيو إذا لم تقم في 2021

يويفا يمنح الاتحادات المحلية مهلة حتى 25 مايو لتقديم خطط استئناف الموسم

أسامة حسني: الأجانب سبب أزمة الهجوم المصري.. مصطفى محمد خامة مبشرة وتلك مشكلة مروان

الدوري الإيطالي يحدد أخر موعد ممكن لاستئناف المباريات وينتظر موافقة الحكومة