حالات تحكيمية نادرة – ماذا لو ألجت الجماهير بالونة في الملعب واصطدمت الكرة بها وسكنت الشباك؟

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 - 20:20

كتب : آلاء عُمر

جمال الغندور

ماذا يحدث لو ألقى الجمهور أو أحد الفريقين ببالونة داخل الملعب؟ ما هو قرار حكم المباراة؟

جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق يجيب لـFilGoal.com في سلسلة فيديوهات يوضح بها بعض المواد الجدلية.

وقال جمال الغندور لـFilGoal.com: "لو ألقى الجمهور ببالونة فيعتبر المشجع عامل خارجي عندما تصطدم بالكرة يجب على الحكم إيقاف اللعب وعمل إسقاط".

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وأضاف "أما لو تلك البالونة ألقاها أحد أعضاء الفريقين من مقاعد البدلاء على سبيل المثال فيحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة على ذلك الفريق لأنه تدخل بصورة مباشرة في اللعب".

وأتم "مجددا بالونة من المدرجات هي عامل خارجي ويجب عمل إسقاط، لكن من الفريقين فهو تداخل مباشر ويجب احتساب ركلة حرة مباشرة على المخطئ".

واقعة "البالونة" حدثت قبل 11 عاما في عام 2009 حينما فاز سندرلاند على ليفربول بهدف دون رد بفضل كرة ألقاها جمهور الأخير ولكن الهواء جعلها تذهب لمنطقة جزاء فريقه.

Liverpool beaten by beach ball goal: Darren Bent explains bizarre ...

ارتطمت تسديدة داربين بينت بالبالونة لتسكن الشباك وتجلب الفوز.

بعد تلك الواقعة قرر الاتحاد الإنجليزي جعل حكم المباراة مايك جونز عدم جعله يحكم في البريميرليج وانتقل للدرجة الأولى لمدة أسبوع.

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