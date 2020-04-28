مدافع ليفربول: فان دايك يوبخني

كشف جو جوميز لاعب ليفربول كيف يتصرف زميله فيرجيل فان دايك بحزم حين يتطلب الأمر حتى يخرج الفريق فائزا أمام منافسيه.

وأثنى الإنجليزي على فان دايك في حواره مع شبكة سكاي سبورتس قائلا:"إنه شخص متواضع للغاية خارج الملعب، علاقتنا رائعة. أحيانا يوبخني، لكنها مساندة رائعة تزيد ثقتك بنفسك، بمجرد وجود شخص مثله بجوارك".

وأضاف عن أفضل مدافع في العالم "حين تكون هناك مواجهة واحد ضد واحد، تعرف أنه سيفوز بها، لا يخسر كرات عالية مطلقا. وجوده مهم ليس فقط بالنسبة لي، بل للفريق كله وللجمهور. حين يسقط، ينتابنا القلق، إنه قوي للغاية واللعب معه ممتع".

ويعتبر فان دايك (28 عاما) أفضل مدافع في العالم حاليا، وفي العام الماضي جاء وصيفا لليونيل ميسي أيقونة برشلونة في جائزة أفضل لاعب في العالم.

وحصل الهولندي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2018-2019.

ويعد أحد الركائز الأساسية التي قادت ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2019.

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