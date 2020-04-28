جارديان: يويفا يطرح حلا جديدا لاستئناف دوري الأبطال بعد تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 - 19:51

كتب : FilGoal

يويفا

يفكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بخوض المباريات المتبقية من دوري أبطال أوروبا على ملاعب محايدة بقيود مشددة مشابهة للتي ستتم في ألمانيا تمهيدا لعودة الدوري، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية.

وجاء تفكير الاتحاد الأوروبي بعد بيان رئيس وزراء فرنسا الذي قال إنه من الصعب استئناف أي مسابقات رياضية في الدولة قبل شهر سبتمبر المقبل، على الأقل.

باريس سان جيرمان واحد من ضمن 4 أندية حسمت تأهلها لربع نهائي دوري الأبطال، ومن المفترض أن تستمر البطولة بنظام الذهاب والإياب حتى النهائي، لكن الوضع بات مستحيلا بعد تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي.

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يويفا اتجه إلى فكرة خوض المباريات المتبقية بوجود 12 فريقا للعب على استادات محايدة بنفس البنود التي ستحددها ألمانيا لاستئناف الموسم، وكل اللاعبين الذين سيشاركون سيخضعون للفحوصات بعد كل مباراة، مع وجود قيود على حدد الذين سيدخلون الاستاد.

في المرحلة الحالية لا يتوقع أن يصدر أي بيان من يويفا حتى نهاية شهر مايو الجاري، بخصوص خطط استئناف بطولتي دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي.

وكان يويفا قد أعلن خلال الأسبوع الماضي، توصياته بشأن روابط الدوريات التي ترغب في إلغاء الموسم. (طالع التفاصيل)

وقررت روابط الدوريات في بلجيكا وهولندا إلغاء الموسم، في حين أن هناك تقارير في فرنسا تشير إلى وجود اتجاه بإلغاء الموسم الكروي.

ومنح الاتحاد الأوروبي روابط الدوريات المحلية مهلة حتى يوم 25 مايو المقبل لإعلامهم بنواياهم، لأن اللجنة التنفيذية ستجتمع بعد ذلك التاريخ بيومين لتقرير مصير دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

هناك مباريات لم تحسم بعد في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال مثل مانشستر سيتي ضد ريال مدريد وتشيلسي ضد بايرن ميونيخ وليون ضد يوفنتوس وبرشلونة ضد نابولي.

على الجانب الآخر ففي الدوري الأوروبي هناك مباراتين لم تلعبا من الأساسي في ذهاب دور الـ١٦ وهما إنتر ميلان ضد خيتافي وإشبيلية ضد روما.

في حين أن هناك مباريات بلدية إسطنبول ضد كوبنهاجن وأولمبياكوس ضد ولفرهامبتون ورينجرز أمام باير ليفركوزن وفولفسبورج أمام شاختار دونيتسك وإينتراخت فرانكفورت أمام بازل ولاسك أمام مانشستر يونايتد جميعها شهدت إقامة مباريات الذهاب فقط.

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