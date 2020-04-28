إسبانيا تسمح للرياضيين باستئناف التدريبات في 4 مايو

أعلن بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا إجراءات لتخفيف الحظر المفروض في بلاده بعد تفشي فيروس كورونا.

وقال سانشيز في تصريحات صحفية إن إجراءات تخفيف الحظر مقسمة على أربعة مراحل الأولى منها تبدأ في 4 مايو.

وأشار سانشيز إلى السماح للرياضيين باستئناف التدريبات بداية من الإثنين المقبل.

مما يعني إمكانية عودة الأندية الإسبانية للتدريبات الجماعية مرة أخرى، سعيا لاستئناف ما تبقى من الدوري.

وتوقفت البطولة في مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا بشدة في مملكة إسبانيا.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن الوصيف وغريمه التقليدي ريال مدريد ولكل ناد 11 مباراة متبقية في البطولة.

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