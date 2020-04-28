حازم إمام: لُمت كوبر بسبب مواجهة السعودية.. والاعتماد على عبد الله السعيد كارثة

تحدث حازم إمام عن أسباب فشل المنتخب المصري في الفوز بكأس الأمم الإفريقية 2019 والتي استضافتها مصر والتي أعقبها استقالة جماعية من أعضاء اتحاد الكرة.

حازم إمام قال: "ننجح في الكرة بالصدفة لأننا نعمل بدون تخطيط، في مصر الكل يريد الفوز وإذا خسرت الكل يطلق عليك الفاشل".

وتابع في لقائه عبر أون تايم سبورتس 1 "خافيير أجيري كان هدفه كأس العالم 2022 لذلك ضم أسماء مختلفة، وعقب إقامة كأس الأمم في مصر بدأ في تغيير الأسماء لأنه أصبح مطلوب منه الفوز بالبطولة، ولم نمتلك الجيل القادر على الفوز باللقب".

وواصل عن تعيين الإسباني ميشيل سالجادو ضمن الطاقم الفني "انضمامه لقائمة المنتخب لم يكن مفهوما وتفاجئت عندما سألنا قيل لنا أنه سيعمل تحت قيادة أجيري في المعسكرات فقط، وعندما اعترضت أبو ريدة قال لي أنه مطلوب من أجيري ولا نريد رفض طلبه".

وعقب التوديع أمام جنوب إفريقيا في ثمن النهائي "ما صدّقت استقالة هاني أبو ريدة لأعلن استقالتي من اتحاد الكرة".

وأكمل "بعد رحيل اتحاد الكرة، ماذا حدث؟ تعادلنا مع كينيا ولم نحقق نتائج إيجابية".

وتطرق للحديث عن هيكتور كوبر في كأس العالم 2018 "لم ألُم كوبر في مباراتي أوروجواي وروسيا، المشكلة كانت في مباراة السعودية، أردت منه أن يخوض مباراة السعودية بشكل أفضل بإجراء أكثر من تغيير للاستفادة من روح البدلاء، كان بإمكاننا الفوز بنتيجة كبيرة في الشوط الأول".

وأضاف "كوبر مدرب كبير جدا، وعرف كيف اللعب بمنتخب مصر ورأينا ماذا حدث عندما لعبنا بشكل هجومي عقب رحيله".

ورد على إمكانية الوصول لكأس العالم 2022 أو الفوز بكأس الأمم "في 5 أو 6 شهور قد يتغير الوضع ويظهر أكثر من لاعب جديد يساعد الجهاز الفني".

وأتم "الجيل الحالي لا يوجد به فنيات كبيرة، عبد الله السعيد في سن الـ 34 يقال عليه أفضل لاعب في مصر، وتلك كارثة أن تعتمد عليه فقط في ظل عدم وجود مواهب".

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

أحمد أحمد يوضح حقيقة ترشحه لولاية ثانية لرئاسة كاف

رئيس اللجنة: سيتم إلغاء أولمبياد طوكيو إذا لم تقم في 2021

يويفا يمنح الاتحادات المحلية مهلة حتى 25 مايو لتقديم خطط استئناف الموسم

أسامة حسني: الأجانب سبب أزمة الهجوم المصري.. مصطفى محمد خامة مبشرة وتلك مشكلة مروان

الدوري الإيطالي يحدد أخر موعد ممكن لاستئناف المباريات وينتظر موافقة الحكومة