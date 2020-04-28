لايف في الجول - أمير عبد الحميد: لا أفضل وجود حارس أجنبي.. وتجربة الأهلي أفضل

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 - 18:31

كتب : أمير عبد الحليم

الاهلى - حرس الحدود كامينى

قال أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي السابق إنه لا يفضل فكرة وجود الحارس الأجنبي في الدوري مشيرا إلى أن مدرب الحراس أفضل لأنه يمنح الخبرات لفترة محدودة من الزمن. وذلك عبر لايف FilGoal.com.

وصرح أمير قائلا: "لا أفضل حراس المرمى الأجانب في الدوري، لأن الحراس المصريين أفضل، وإن فضلنا اكتساب الخبرات فمن المدرب الأجنبي مثل تجربة الأهلي مثلا".

وأضاف "ليس لدينا الكثير من مدربي الحراس، أحمد ناجي ممتاز يجيد الدفاع عن حراسه ويطورهم دائما".

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وواصل "يمكننا أن نعد عدد الحراس الذين طورهم معه منذ أن كان في الأهلي وصولا إلى سموحة".

وأكمل "الهاني سليمان كان يضيع الوقت، لكن مع أحمد ناجي أصبح أفضل وأهدأ حينما عملا سويا".

أحمد ناجي أشاد بقدرات حارسه في وقت سابق وقال إنه "اكتشف أنه حارس موهوب جدا، وباستئناف النشاط سيجهز له خطة تجعله في مكانة مختلفة". (طالع التصريحات كاملة)

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