لايف في الجول – أمير عبد الحميد: كنت على وشك العودة للأهلي.. وعروض سامبدوريا وزيورخ

قال أمير عبد الحميد حارس الأهلي وسموحة السابق إنه كان على وشك العودة إلى ناديه السابق الأهلي، لكن مانويل جوزيه مدرب الفريق وقتها خشى أن يتسبب ذلك بمشاكل مع أحمد عادل عبد المنعم، وذلك في تصريحاته عبر "لايف في الجول".

وقال أمير: "بعد التألق مع المصري وسموحة، كانت هناك مفاوضات من الأهلي والزمالك، مانويل جوزيه تواصل معي وأحمد ناجي كذلك تحدث معي، بعد فترة المصري، كنت على وشك العودة للأهلي".

وواصل "لكن القصة كلها، مانويل بعد فترة قال إنني لو انضممت سألعب أساسي وذلك قد يتسبب في مشكلة مع أحمد عادل عبد المنعم وشريف إكرامي".

وأكمل "الوضع كله سيكون مختلفا عما كان عليه الحال قبل رحيلي بالطبع".

وتابع "حينما كنا نتحدث عن العقد، قلت إنه لن يكون هناك أي فارق، في أي شيء بخصوص العقد كنت أوقع سابقا على بياض، لكن عودتي للأهلي هي أهم شيء بالنسبة لي".

أمير لعب للمصري حتى عام 2012، ثم انضم إلى سموحة بعد ذلك لعامين ولعب عام مع وادي دجلة ثم عامين مع الإنتاج الحربي قبل اختتام مسيرته في الداخلية.

وعن اختياره اللحظة الأصعب ما بين الخسارة من باتشوكا في كأس العالم للأندية أو الإصابة قال: "مباراة باتشوكا تلك عادية بالنسبة لي، كانت فترة وسينساها الناس، بدليل أننا بعد ثالث يوم من عودتنا، واجهنا الزمالك والإسماعيلي وانتصرنا".

وتابع "لكن إن قارنا ذلك بالإصابة، لم أر أمامي بعدها، سقطت على الأرض وورد في بالي الله ووالدتي وأهلي والجمهور، نظرت إلى الجماهير وهم ينادون اسمي".

واسترسل "قدمي كانت مكسورة وهناك قطع في الرباط الداخلي، لم أكن أعلم كل ذلك، قلت للطبيب اربط قدمي وسأشارك، لكنني ابتعدت عن الملاعب".

وأضاف "كانت أياما صعبة، قالوا إنني سأغيب 6 أشهر، وعدت بعد 3، ثابت البطل كان يقول إنني مجنون لأنني أرغب في الركض، وكنت أسير بسرعة رغم أن معي العكاز".

وتابع "بعد 3 أشهر ولم يكن الجرح قد التئم بشكل تام، لعبت ضد الشمس في مباراة ودية، وقفت فقط في مكاني، ووجدتني أشارك بعد ذلك في أول مباراة رسمية ضد رابيد فيينا كان كروجر مدربهم في ذلك الوقت".

وأكمل "وقتها قال للأهلي بعد المباراة أن يرغب في ضم حارس المرمى واللاعب رقم 10 وائل رياض شيتوس وقتها، وقال للأهلي سندفع أي مبلغ تريدون".

واسترسل "الأهلي قال وقتها إنني عدت للتو من الإصابة".

ورد على سؤال بخصوص قلة احتراف حراس المرمى في أوروبا وخارج مصر قائلا: "هل تعلم أنني كنت سأصبح أول حارس يحترف من فئات الناشئين في مصر؟ كانت بطولة مع منتخب الشباب في إيطاليا كان فريق سامبدوريا يرغب في ضمي أنا واحمد السيد".

وواصل "حاول نادي زيورخ سويسرا بعد سامبدوريا بعام، لكن مختار مختار رفض، في هذه الفترة كان هاني سعيد قد احترف في إيطاليا وأحمد صلاح حسني في شتوتجارت، والنادي قال لي لا أنت وأحمد السيد مستقبل الفريق".

وتابع "كذلك حاول الترجي التونسي ضمي بعد دورة في تونس، وأيضا أكثر من عرض في فترة الناشئين، لكن من الصعب الخروج، كان لابد أن تفعل مثل ميدو وأشرف أبو زيد وغيرهم لكي تحترف في أوروبا".

وأتم "حينما فتح الباب للاحتراف في السعودية بالنسبة لحراس المرمى، حاول نادي المدينة ضمي، كنت وقتها ألعب للإنتاج الحربي".

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