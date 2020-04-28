حازم إمام: تمنيت أن يخوض الزمالك قمة الدوري الملغية حتى لو بالناشئين

كشف حازم إمام نجم الزمالك السابق عن تمنيه أن يخوض الفريق الأبيض مباراة قمة الدوري السابقة ضد الأهلي والتي لم تلعب.

وقال حازم عبر قناة أون تايم سبورتس: "كنت أتمنى أن يخوض الزمالك هذه المباراة حتى لو بالناشئين".

وأضاف "لم أكن أريد أن تطول السخرية فريق الزمالك بهذا الشكل بعد أيام قليلة من الفوز بالسوبر المصري والإفريقي أمام الأهلي والترجي".

وانتقل للحديث عن فترة عمله كمدير للكرة في الزمالك خلال عام 2016 قائلا: "خلال شهر واحد حققنا الفوز في 4 مباريات وتعادلنا مرتين، وخسرنا من الأهلي في المباراة الشهيرة ثم رحل الجهاز بالكامل".

وواصل "كنت أتمنى أن تستمر التجربة لأكثر من ذلك".

وأتم تصريحاته "رحيلي بتلك الطريقة عن الجهاز الفني للزمالك كانت سيئة، حزنت إننا خسرنا من الأهلي في ذلك اليوم أكثر من حزني على قرار إقالتي، وكنت سعيد جدا بالعودة للعمل في القلعة البيضاء".

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