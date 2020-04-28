حازم إمام: لن أخوض انتخابات الزمالك المقبلة.. اعتزلت العمل العام مؤقتا

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 - 18:03

كتب : FilGoal

حازم إمام

كشف حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق عن موقفه من خوض انتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وقال حازم عبر قناة أون تايم سبورتس: "لن أترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، أريد الابتعاد عن العمل العام لفترة مؤقتة".

وبسؤاله إذا كان خائفا من خوض الانتخابات ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك الحالي قال: "حتى إذا لم يترشح مرتضى للانتخابات لن أخوضها".

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وأكد "بعد رحيلي عن اتحاد الكرة قررت الابتعاد لفترة عن العمل العام".

وأتم تصريحاته "انزعجت مما قاله مرتضى منصور عن عزاء والدي حمادة إمام، وتحدثت مع أحمد وأمير مرتضى وذهبت بالأموال لهم".

وكان حازم إمام تولى منصب عضو مجلس إدارة الزمالك من 2009.

وتقام انتخابات الزمالك نهاية عام 2021 المقبل.

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