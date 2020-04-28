حازم إمام: أزمة وردة أثرت على المنتخب جماهيريا وليس فنيا

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 - 17:57

كتب : FilGoal

عمرو وردة في مران المنتخب

يرى حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق أن أزمة عمرو وردة لاعب الفراعنة خلال بطولة الأمم الإفريقية السابقة أثرت على الفريق من الناحية الإعلامية والجماهيرية.

عمرو وردة

النادي : لاريسا

مصر

وقال حازم إمام عبر قناة أون تايم سبورتس: "أزمة وردة أثرت على مردود المنتخب جماهيريا وإعلاميا وليس فنيا بين اللاعبين في كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف "الزمن اختلف، قبل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي كان من السهل احتواء الأمر وقد تصل للفوز بالبطولة، لكن مع وجودها الوضع اختلف".

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وأكمل "لم أذهب أي يوم لمعسكر المنتخب طيلة البطولة، ذهبت يوم واحد قبل بدايتها".

وشدد حازم "لم اتدخل في قرار بقاء أو استبعاد عمرو وردة، هاني أبو ريدة استبعد وردة ووافقت على رأيه، ولم أتحدث مع أحد عقب عودته مرة أخرى".

وواصل "هذه المواقف تحدث دائما مثلما حدث مع إبراهيم سعيد في كأس الأمم الإفريقية 2002، حينها محمود الجوهري أراد استمراره مع المنتخب لكن اللاعبين الكبار رفضوا ذلك فتم استبعاده".

وأوضح "من الرائع أن يدعم اللاعبون زملائهم، لكن طالما اتُخذ القرار كان لابد عدم الرجوع فيه".

وأتم "أيضا بعد كأس العالم 2018 شعرت بالضيق من بعض لاعبي المنتخب، بعدما لم يدافع أي لاعب عن اتحاد الكرة، والوحيد الذي دافع عنا كان عصام الحضري".

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