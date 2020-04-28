لايف في الجول - أمير عبد الحميد: أنا وأكثر من لاعب ضحايا قلة خبرة البدري في فترته الأولى

قال أمير عبد الحميد حارس الأهلي السابق إنه يعتبر نفسه ضحية من ضحايا حسام البدري مدربه السابق لأنه لم يمتلك ما يكفي من الخبرات اللازمة وقتها. مشيرا إلى أنه يكن له كل الاحترام واعتذر منه كثيرا. وذلك في تصريحاته عبر "لايف FilGoal.com".

وصرح أمير عبد الحميد قائلا: "أنا وأكثر من لاعب كنا ضحايا لتولي حسام البدري تدريب الأهلي قبل حصوله على الخبرات اللازمة".

وأضاف "اكتسب بعد ذلك الكثير من الخبرات، أصبح أهدأ".

وواصل "تقابلت معه أكثر من مرة وتحدثنا كثيرا، وأكن له كل الاحترام واعتذرت منه كثيرا بعد الواقعة".

وتابع "أتمنى له كل التوفيق مع منتخب مصر".

أمير تعرض لانتقادات بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي بنتيجة 4-2 في بطولة كأس العالم للأندية 2008.

وفي العام التالي عام 2009 نشب خلاف بينه وبين حسام البدري مدرب الفريق في أكتوبر 2009، ليرحل بعدها إلى المصري البورسعيدي.

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