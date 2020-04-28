لايف في الجول - أمير عبد الحميد: أنا وأكثر من لاعب ضحايا قلة خبرة البدري في فترته الأولى

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 - 17:48

كتب : أمير عبد الحليم

المصرى امير عبد الحميد

قال أمير عبد الحميد حارس الأهلي السابق إنه يعتبر نفسه ضحية من ضحايا حسام البدري مدربه السابق لأنه لم يمتلك ما يكفي من الخبرات اللازمة وقتها. مشيرا إلى أنه يكن له كل الاحترام واعتذر منه كثيرا. وذلك في تصريحاته عبر "لايف FilGoal.com".

وصرح أمير عبد الحميد قائلا: "أنا وأكثر من لاعب كنا ضحايا لتولي حسام البدري تدريب الأهلي قبل حصوله على الخبرات اللازمة".

وأضاف "اكتسب بعد ذلك الكثير من الخبرات، أصبح أهدأ".

أخبار متعلقة
أمير عبد الحميد يحكي موقفا بين جوزيه و"الابن الروحي" أمير عبد الحميد: حراسة الأهلي مقلقة دائما بعد رحيل الحضري أمير عبد الحميد: لولا بركات وأبو تريكة لاشتبكت بالأيدي مع البدري

وواصل "تقابلت معه أكثر من مرة وتحدثنا كثيرا، وأكن له كل الاحترام واعتذرت منه كثيرا بعد الواقعة".

وتابع "أتمنى له كل التوفيق مع منتخب مصر".

أمير تعرض لانتقادات بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي بنتيجة 4-2 في بطولة كأس العالم للأندية 2008.

وفي العام التالي عام 2009 نشب خلاف بينه وبين حسام البدري مدرب الفريق في أكتوبر 2009، ليرحل بعدها إلى المصري البورسعيدي.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

أحمد أحمد يوضح حقيقة ترشحه لولاية ثانية لرئاسة كاف

رئيس اللجنة: سيتم إلغاء أولمبياد طوكيو إذا لم تقم في 2021

يويفا يمنح الاتحادات المحلية مهلة حتى 25 مايو لتقديم خطط استئناف الموسم

أسامة حسني: الأجانب سبب أزمة الهجوم المصري.. مصطفى محمد خامة مبشرة وتلك مشكلة مروان

الدوري الإيطالي يحدد أخر موعد ممكن لاستئناف المباريات وينتظر موافقة الحكومة

في الدوري الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
حازم إمام: لومت كوبر بسبب مواجهة السعودية.. والاعتماد على عبد الله السعيد كارثة 21 دقيقة |
لايف في الجول - أمير عبد الحميد: لا أفضل وجود حارس أجنبي.. وتجربة الأهلي أفضل 55 دقيقة | الدوري المصري
لايف في الجول – أمير عبد الحميد: كنت على وشك العودة للأهلي.. وعروض سامبدوريا وزيورخ ساعة | الدوري المصري
حازم إمام: تمنيت أن يخوض الزمالك قمة الدوري الملغية حتى لو بالناشئين ساعة | الدوري المصري
حازم إمام يكشف حقيقة رغبة فيرجسون في ضمه ليونايتد.. وشيء وحيد ندم عليه قبل الاعتزال ساعة | الدوري المصري
لايف في الجول - أمير عبد الحميد: إن سألني الأهلي عن حارس سأرشح أحمد الشناوي مغمض العينين ساعة | الدوري المصري
حازم إمام: لن أخوض انتخابات الزمالك المقبلة.. اعتزلت العمل العام مؤقتا ساعة | الدوري المصري
حازم إمام: أزمة وردة أثرت على المنتخب جماهيريا وليس فنيا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجانب منسيون – حوار في الجول.. بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري 2 رحلتي في إفريقيا – موسمياني لـ في الجول: رباعي الأهلي والزمالك هو المفضل لدي.. وهذا حلمي 3 موسيماني: لماذا علينا أن نبيع سيرينو لـ الأهلي؟ وهذا رأيي إذا كان نهائي الأبطال مصريا 4 شحاتة: صعدنا كأس العالم 2010 ولكن.. وتريكة يتفوق على السعيد واستغراب بركات من محاضرة
قد ينال إعجابك