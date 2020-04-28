طلعت يوسف: لا أمانع استئناف الدوري ولكن بشروط

قال طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري إنه لا يمانع استئناف بطولة الدوري المصري، لكنه شدد على توفر ضمانات على أعلى مستوى والاهتمام بأدق التفاصيل، كما حذر من تبعات تلاحق المواسم وأثرها على منتخب مصر. وذلك عبر برنامج "وان تو" الإذاعي.

وصرح طلعت يوسف: "لا مانع من استكمال الدوري، ولكن لابد أن يوفر صاحب القرار النهائي ضمانات على أعلى مستوى، والاهتمام بأدق التفاصيل".

وأشار "غرفة ملابس الفريق يدخلها 50 فردا بشكل يومي، إصابة أي منهم بفيروس كورونا ستؤدي إلى مشكلة كبيرة، هل سنلتزم بأدق التفاصيل لتفادي مثل هذا الموقف، لننتظر ونرى".

وشدد "مع استكمال الدوري، ولكن الاهتمام بصحة الجميع وعدم المخاطرة بحياة أي فرد أهم من الالتفات للأمور المادية".

ولفت "الدوري متوقف منذ 50 يوما، وأي تفكير في استئناف التدريبات سيكون بعد عيد الفطر، أي أننا أمام استئناف الدوري في منتصف يوليو، وينتهي في أكتوبر المقبل مع إمكانية تلاحم الموسم الجاري بالمقبل".

وتساءل المدير الفني للاتحاد "هل نحن مستعدون لتلاحم الموسمين وتجهيز أجندة للموسم المقبل الذي سيشهد ارتباطات دولية وقارية؟".

واستدرك في ختام تصريحاته "ولكن تلاحم الموسمين سيؤدي إلى مشاكل فنية عديدة وتعرض اللاعبين للإصابات، مما يؤثر بالتالي على منتخب مصر".

اتحاد الكرة المصري أعلن في وقت سابق عن استمرار تعليق الموسم الكروي الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا حتى منتصف شهر مايو المقبل.

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