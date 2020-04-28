عبد السلام يوضح حقيقة استقالته من رئاسة نادي المقاصة

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 - 16:23

كتب : FilGoal

محمد عبد السلام - أحمد حسام "ميدو" - مصر المقاصة

أوضح محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة حقيقة الاستقالة من منصبه.

وقال عبد السلام عبر البرنامج الإذاعي (وان تو): "تقدمت بالاستقالة من رئاسة شركة مصر للمقاصة، وقرر تسليم الراية لزملائي بعد 26 عاما".

وأضاف "ما زلت رئيسا لشركة المقاصة سبورت، والشركة الأم مصر للمقاصة تمتلك الحصة الحاكمة في الشركة الرياضية".

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وعن مصير النشاط الرياضي الذي توقف قبل شهر ونصف بسبب فيروس كورونا أوضح "نحن أمام أزمة مالية عالمية، لن تعاني منها الأندية المصرية فقط".

وبسؤاله عن استمرار بعض الأندية في تقديم عروض مالية مغرية للاعبين تتجاوز قيمتها 12 مليون جنيه، رد رئيس نادي المقاصة في ختام تصريحاته "بالتأكيد الأزمة الحالية ستؤثر على أسعار اللاعبين".

وأتم "إلا أن هناك ثلاث أندية في مصر لن تتأثر بتبعات هذه الأزمة".

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مصر للمقاصة محمد عبد السلام
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