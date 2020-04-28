أبطال في الجول - المايسترو عمرو شبانة.. من هنا بدأت الهيمنة المصرية على الاسكواش العالمي

"مصر في الاسكواش مثل البرازيل في كرة القدم، تشعر أن لعبة الاسكواش تجري في جينات الطفل المصري" تلك الجملة أجمع عليها عدد من الأبطال الأجانب للعبة الاسكواش.

يهيمن أبطال وبطلات مصر على الاسكواش العالمي سواء كان ذلك من حيث البطولات الكبرى أو التصنيف العالمي.

عمرو شبانة يعتبر الاسم الأبرز في تاريخ الاسكواش المصري وصاحب البصمة الكبيرة التي جعلته سببا في إحداث طفرة مصرية على المستوى العالمي.

أبطال في الجول.. سلسلة جديدة يقدمها لكم FilGoal.com خلال شهر رمضان عن عدد من أبطال الرياضات الأخرى لسرد إنجازاتهم وتاريخهم وتأثيرهم في الرياضة المصرية.

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ما قبل عمرو شبانة:

مع بداية انطلاق بطولات الاسكواش الدولية في الثلاثينات اشتهر عدد من أبطال مصر بممارسة اللعبة.

ظهر عبد الفتاح عمرو بطل مصر وحقق الفوز ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش لستة أعوام متتالية.

كما ظهر بعد ذلك كل من محمود كريم وعبد الفتاح أبو طالب وجمال عوض وغيرهم من نجوم مصر في منافسة قوية مع لاعبي إنجلترا وباكستان وأستراليا.

وغاب بعد ذلك أبطال مصر عن التألق في اللعبة مع هيمنة باكستان والتنافس مع لاعبي بريطانيا وأستراليا.

في ظل الاختفاء المصري ظهر أحمد برادة وكان أول مصري يحقق إنجازات تاريخية في العصر الحديث، إذ نجح في الوصول لنهائي بطولة العالم وحصل على الوصافة كما تواجد في المركز الثاني للتصنيف العالمي كأكبر إنجاز مصري في ذلك التوقيت.

وفي تلك الفترة ظهر عمرو شبانة واستكمل مشواره وتخطى كل الإنجازات ليحقق أرقام جديدة بعضها مازال صامدا حتى الآن.

البداية:

وُلد عمر شبانة في 20 يوليو 1979 بالقاهرة، وكانت بدايته مع لعبة الاسكواش في السابعة من عمره.

بدأ شبانة مشواره في نادي السالمية الكويتي لظروف تواجده هناك قبل أن يعود إلى مصر وينطلق من نادي المعادي.

انتقل شبانة بعد ذلك إلى نادي الجزيرة لفترة قبل أن ينتقل إلى النادي الأهلي في أوائل العشرينات من عمره.

واستهل شبانة إنجازاته بعمر الـ20 عندما حقق مع منتخب مصر لقب بطولة العالم للفرق.

كان ذلك اللقب هو الأول في تاريخ مصر بعد سيطرة كاملة من باكستان وأستراليا.

التألق:

حقق عمرو شبانة لقبه الأول في يوليو 1999 عندما حصد لقب بويببلا المفتوحة وبعد شهرين حقق لقب بطولة العالم للفرق مع منتخب مصر للمرة الأولى في تاريخ مصر.

وفي عام 2003 كتب عمرو شبانة التاريخ بتحقيق اللقب الأول في تاريخ مصر ببطولة العالم فردي التي أقيمت في فرنسا.

لم يكن ذلك هو اللقب الوحيد لشبانة في بطولات العالم للاسكواش إذ حصد اللقب ثلاث مرات أخرى أعوام 2005 و2007 و2009.

لفت عمرو شبانة أنظار محبي رياضة الاسكواش منذ انطلاقته، ولذلك أطلق عليه لقب (المايسترو) لأن أدائه تميز بالمهارة والمتعة.

ولا يزال تتويج شبانة بأربع بطولات عالم فردي رقما قياسيا صامدا إذ لم يصل أي لاعب مصري لـ 4 ألقاب عالمية حتى الآن.

وفي أبريل 2006 كتب شبانة تاريخا جديدا للاسكواش المصري بعدما بات أول مصري يصل إلى صدارة التصنيف العالمي.

استمر عمرو شبانة على قمة التصنيف العالمي لمدة 33 شهرا متتاليا حتى ديسمبر 2008.

لم يصمد أي لاعب مصري على القمة 33 شهرا متتاليا لكن نجح محمد الشوربجي في تخطي إنجاز شبانة بعد أن تصدر التصنيف العالمي لمدة 43 شهرا متتاليا في شهور متفرقة.

تاريخ وتكريم:

اعتزل عمرو شبانة رياضة الاسكواش في أغسطس 2015 بعدما كتب تاريخا للعبة في مصر.

حقق شبانة 30 بطولة دولية وحصد المركز الثاني 11 مرة وتصدر التصنيف العالمي 33 شهرا متتاليا.

حصد شبانة بطولة العالم للفردي أربع مرات بينما حقق لقب بطولة العالم للفرق مرتين.

وفي يناير 2014 وقبل اعتزاله بعام ونصف العام، نجح عمرو شبانة في تحقيق لقب بطولة الأبطال واحدة من البطولات الكبرى ليكسر وقتها الرقم القياسي كأكبر لاعب يحقق بطولة دولية وعمره 34 عاما.

حصل شبانة على وسام الرياضة من الطبقة الأولى في أبريل 2006 بعهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وفي مارس 2008 تم تكريم شبانة مجددا من رئيس الجمهورية بوسام الرياضة تكريما لإنجازاته.

ووفقا لصحيفة الأهرام المصرية مازحه مبارك قائلا: "أنا مش لسه مكرمك من سنتين؟" قبل أن يطالبه بالاستمرار في التألق والنجاح لرفع اسم مصر في المحافل الدولية.

التأثير على الهيمنة المصرية:

كل ما حققه عمرو شبانة من إنجازات وتاريخ للاسكواش المصري هو إنجاز فردي من الأساس فما تأثير ذلك على الهيمنة المصرية الحالية؟

يجيب عن ذلك أبطال اللعبة الحاليين فتقول رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا "عندما كنا أطفال في مرحلة الناشئين رأينا عمرو شبانة يحقق إنجازات لا مثيل لها ويفوز ببطولة عالم ويتصدر التصنيف وكان ذلك بمثابة حلم فزاد من طموحاتنا في اللعبة".

وأضافت في تصريحات سابقة لـ FilGoal.com "هناك لاعب مصري يحقق إنجازات ويصل لمنصات التتويج، ولم لا نسعى لتحقيق ذلك مثله؟ هذا ما ساهم في عقلياتنا منذ بدايتنا".

قبل عام 2010 لم يكن لسيدات مصر تواجد عالمي يذكر في الاسكواش، قبل أن تصل أمنية عبد القوي إلى نهائي بطولة للمرة الأولى في تاريخ مصر.

وعن تفوق مصر في رياضة الاسكواش قال علي فرج المصنف الثاني عالميا في تصريحات سابقة لـ FilGoal.com: "أحمد برادة وعمرو شبانة ساهما بقوة في الهيمنة المصرية الحالية".

وتابع "كنا أطفال ونشاهد شبانة يصل للعالمية، زاد ذلك من طموحاتنا وجودة الاسكواش في مصر".

وأخيرا قالت نور الشربيني تدربنا بفترة الناشئين مع نجوم كبار وهو ما زاد من خبرتنا بالإضافة لحضورنا إنجازات قوية لعمرو شبانة لم يكن لها مثيل فأصبح لدينا حافز أكبر للمشاركة بالبطولات الدولية والفوز بها مثله".

ساهمت إنجازات عمرو شبانة في تكوين عقلية الناشئين المصريين مع مشاهدته يتوج بالبطولات الدولية وأرقام لم تحدث من قبل.

مواصلة الإنجازات بعد الاعتزال

بعد اعتزال شبانة ممارسة الاسكواش في أغسطس 2015، أعلن الاتحاد المصري ضمه لقيادة الجهاز الفني لمنتخب السيدات.

استهل شبانة مشواره مع منتخب السيدات بالفوز بلقب بطولة العالم للفرق عام 2016، بعدما كان المنتخب ثالث نسخة 2014.

وبعد عامين عاد المنتخب للمشاركة في النسخة التالية من البطولة بقيادة شبانة وكان تأثير "المايسترو" بتلك النسخة أكثر وضوحا لجميع المتابعين لرياضة الاسكواش.

نال عمرو شبانة إشادة متابعين الاسكواش عبر العالم في نسخة 2018 بسبب قيادته الفنية المميزة.

وبذلك يكون قاد شبانة سيدات مصر للفوز بلقب بطولة العالم للفرق مرتين من أصل 4 مرات عبر تاريخه.

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