رئيس الوزراء الفرنسي يوصي بإلغاء الدوري: لا يمكن استئناف المسابقات الرياضية حتى بدون جماهير

قال إدورارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي إن الأحداث الرياضية في دولته لا يمكن أن تقام حتى خلف الأبواب المغلقة بسبب تفشي فيروس كورونا. وذلك يوم الثلاثاء.

وصرح فيليب حسبما نقلت وسائل الإعلام الفرنسية قائلا: "الأحداث الرياضية الكبيرة لا يمكن استئنافها قبل شهر سبتمبر".

وأضاف "موسم 2019-2020 لا يمكن أن يعود".

وحسب إذاعة مونت كارلو، فإن مسؤولي رابطة الكرة الفرنسية سيتقابلون خلال شهر مايو المقبل لمناقشة حسم الصعود والهبوط والمراكز المؤهلة للمنافسات الأوروبية لأن الموسم سيلغى.

ولعب من الدوري الفرنسي 28 جولة من أصل 34، ويتصدره باريس سان جيرمان بـ68 نقطة بفارق 12 نقطة عن وصيفه مارسيليا، قبل توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا الذي سجل أكثر من 165 ألف حالة في فرنسا.

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