بودكاست "على الخط" - كيف تتعاقد الأندية مع شركات رعاية القمصان.. وحرب نايكي وأديداس

كثير من الأسئلة تدور في عقل المشجع معظمها يكون دائما عن الكواليس من "على الخط" بعيدا عن المستطيل الأخضر.

FilGoal.com يصحبكم في رحلة من خلال حلقات بودكاست "على الخط" ستكون مختلفة تماما، تناقش العديد من الأمور التي تشغل بالكم، مثل ما الذي يدور بين النادي واللاعب أثناء التعاقد؟ كيف يرى الحكام اللاعبين وكيف يتعاملون معهم؟ ما أهمية الإحصائيات في كرة القدم؟ وغيرها من الأمور.

ما الذي يدور حينما تتعاقد شركة رعاية قمصان شهيرة، نايكي أو أديداس مثلا مع ناد كبير أو صغير؟ مانشستر يونايتد أو ليفربول؟ من المتحكم في المفاوضات؟ هل العرض المالي فقط؟

إليكم كواليس التعاقد بين شركات رعاية القمصان والأندية عملية لا يمكن اختزالها أبدا في كلمة المال فقط لكن أكثر من ذلك.

المصدر:

ذا أثليتك

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