بودكاست "على الخط" - كيف تتعاقد الأندية مع شركات رعاية القمصان.. وحرب نايكي وأديداس

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 - 15:34

كتب : إسلام مجدي

بودكاست على الخط

كثير من الأسئلة تدور في عقل المشجع معظمها يكون دائما عن الكواليس من "على الخط" بعيدا عن المستطيل الأخضر.

FilGoal.com يصحبكم في رحلة من خلال حلقات بودكاست "على الخط" ستكون مختلفة تماما، تناقش العديد من الأمور التي تشغل بالكم، مثل ما الذي يدور بين النادي واللاعب أثناء التعاقد؟ كيف يرى الحكام اللاعبين وكيف يتعاملون معهم؟ ما أهمية الإحصائيات في كرة القدم؟ وغيرها من الأمور.

ما الذي يدور حينما تتعاقد شركة رعاية قمصان شهيرة، نايكي أو أديداس مثلا مع ناد كبير أو صغير؟ مانشستر يونايتد أو ليفربول؟ من المتحكم في المفاوضات؟ هل العرض المالي فقط؟

أخبار متعلقة
بودكاست "على الخط" – ما الذي يُكتب في عقود اللاعبين.. طلب رونالدينيو الغريب ومنع السفر للفضاء بودكاست في الجول - حكايات (4) سوكراتيس.. الحياة أكثر من مجرد لعب الكرة بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (6).. البسترة

إليكم كواليس التعاقد بين شركات رعاية القمصان والأندية عملية لا يمكن اختزالها أبدا في كلمة المال فقط لكن أكثر من ذلك.

المصدر:

ذا أثليتك

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

أحمد أحمد يوضح حقيقة ترشحه لولاية ثانية لرئاسة كاف

رئيس اللجنة: سيتم إلغاء أولمبياد طوكيو إذا لم تقم في 2021

يويفا يمنح الاتحادات المحلية مهلة حتى 25 مايو لتقديم خطط استئناف الموسم

أسامة حسني: الأجانب سبب أزمة الهجوم المصري.. مصطفى محمد خامة مبشرة وتلك مشكلة مروان

الدوري الإيطالي يحدد أخر موعد ممكن لاستئناف المباريات وينتظر موافقة الحكومة

بودكاست على الخط خليك في البيت
نرشح لكم
أخر الأخبار
طلعت يوسف: لا أمانع استئناف الدوري ولكن بشروط 2 دقيقة | الدوري المصري
عبد السلام يوضح حقيقة استقالته من رئاسة نادي المقاصة 10 دقيقة | مصر
أبطال في الجول - المايسترو عمرو شبانة.. من هنا بدأت الهيمنة المصرية على الاسكواش العالمي 19 دقيقة | رياضات أخرى
رئيس الوزراء الفرنسي يوصي بإلغاء الدوري: لا يمكن استئناف المسابقات الرياضية حتى بدون جماهير 23 دقيقة | أوروبا
اختفوا في ظروف غامضة - أحمد عطوة.. رهان جوزيه في الأهلي المطلوب منه 100 عرضية كل مباراة 34 دقيقة | الدوري المصري
بودكاست "على الخط" - كيف تتعاقد الأندية مع شركات رعاية القمصان.. وحرب نايكي وأديداس 59 دقيقة | أوروبا
صحفي ليكيب: سيتم إلغاء الدوري الفرنسي واستئناف النشاط بالموسم المقبل ساعة | أوروبا
أجانب منسيون – حوار في الجول.. كاجودا: لازلت من جماهير حازم إمام رغم عدم حبه لي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجانب منسيون – حوار في الجول.. بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري 2 رحلتي في إفريقيا – موسمياني لـ في الجول: رباعي الأهلي والزمالك هو المفضل لدي.. وهذا حلمي 3 موسيماني: لماذا علينا أن نبيع سيرينو لـ الأهلي؟ وهذا رأيي إذا كان نهائي الأبطال مصريا 4 شحاتة: صعدنا كأس العالم 2010 ولكن.. وتريكة يتفوق على السعيد واستغراب بركات من محاضرة
قد ينال إعجابك