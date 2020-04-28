صحفي ليكيب: سيتم إلغاء الدوري الفرنسي واستئناف النشاط بالموسم المقبل

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 - 15:08

كتب : FilGoal

الدوري الفرنسي

كشف صحفي بمجلة "ليكيب" الفرنسية عن قرب صدور قرار بشأن الدرجتين الأولى والثانية للدوري الفرنسي.

وقال الصحفي بيرتراند لاتور عبر حسابه على موقع "تويتر": "انتهى الموسم بالنسبة للدرجة الأولى والثانية للدوري الفرنسي".

وشدد "الموعد المقترح لعودة النشاط في فرنسا سيكون في أغسطس، بمباريات موسم 2020/2021".

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ويبدو القرار الفرنسي الذي كشف عنه لاتور، مماثلا للقرار الهولندي المتخذ قبل أيام قليلة بإلغاء الموسم الكروي دون تحديد بطل، أو هابطين للدرجة الأدنى أو صاعدين للدرجة الأعلى.

ولعب من الدوري الفرنسي 28 جولة من أصل 34، ويتصدره باريس سان جيرمان بـ68 نقطة بفارق 12 نقطة عن وصيفه مارسيليا، قبل توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا الذي سجل أكثر من 165 ألف حالة في فرنسا.

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