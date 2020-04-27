كابيللو ينصح لاوتارو بعدم الانتقال لـ برشلونة

الإثنين، 27 أبريل 2020 - 20:28

كتب : FilGoal

لاوتارو

نصح فابيو كابيللو المدرب الأسبق لريال مدريد وميلان وإنجلترا اللاعب لاوتارو مارتينيز بعدم الانتقال إلى برشلونة إذا سنحت له الفرصة.

لاوتارو مارتينيز

النادي : إنتر ميلان

برشلونة

وقال المدرب المخضرم في حوار مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية:"لو كنت مكانه، سأبقى في إنتر ميلان، لأن في برشلونة سيكون احتياطيا".

وتشير تقارير إلى أن برشلونة يريد التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني المتألق، وفي المقابل، يبحث إنتر عن بدائل للاعب في حال فشل في الحفاظ عليه.

أخبار متعلقة
رئيس لاتسيو يجيب.. هل يوافق على مباراة فاصلة ضد يوفنتوس من أجل لقب الدوري؟ تحت الأضواء - أحمد بلال لـ في الجول: زمالك 6-1 أضعف منافس واجهته.. وقلت للبدري "انت خلّصت عليا" تشيزني: لم أتشاجر مع فينجر بعدما عاقبني على التدخين في غرفة الملابس اختبار في البيت – أي من هؤلاء فاز بدوري أبطال أوروبا؟

ويرى كابيللو (73 عاما) أن أندية إسبانيا ستتأثر ماليا بقوة بسبب توقف المباريات جراء تفشي فيروس كورونا، مستثنيا فريق وحيد.

وأضاف الإيطالي "يبدو لي، من الناحية الاقتصادية، في إسبانيا الفريق الوحيد الذي لن يتدمر بسبب هذا الوباء هو ريال مدريد. برشلونة وأتليتكو مدريد سيعانيان. ستحدث ثورة في سوق الانتقالات. الأرقام باتت سخيفة. سنعود إلى مستوى معقول".

وتوقف الدوري الإسباني في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا ويعجز المسؤولون عن تحديد موعد لاستئنافه.

وأُلغي الدوري في بلدان مثل بلجيكا وهولندا بينما لا تزال أخرى تحاول إعادة جدولة المباريات المتبقية من بطولاتها.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

ضياء السيد: لعبنا أمام غانا بواقعية في مباراة الـ6-1

اختفوا في ظروف غامضة - رمضان رجب.. هداف تركيا الذي ترك الزمالك بسبب حسام حسن

أجانب منسيون – حوار في الجول.. توني أوليفيرا: تمنيت تدريب الأهلي بعد ضم أبو تريكة

فريقي المفضل – ثنائية دجيكو وجرافيتي تفوز بالدوري الألماني

صفقات سقطت سهوا – فوبير إلى ريال مدريد.. "لم أكن الخيار الأول بل فالنسيا"

لاوتارو برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
تيليجراف: برشلونة يستعد لرحيل كوتينيو وديمبيلي من أجل صفقات جديدة 6 دقيقة | أوروبا
ستويتشكوف: ليس صحيحا أن مورينيو كان مترجما في برشلونة 17 دقيقة | أوروبا
يويفا يمنح الاتحادات المحلية ما يقرب من ربع مليار يورو بسبب كورونا 30 دقيقة | أوروبا
مرتضى: خصم نصف مليون من أي لاعب سيظهر مع رامز.. وما فعله مع معلول شروع في قتل 51 دقيقة | الدوري المصري
أعظم 50 صانع ألعاب في التاريخ.. حضور مصري عربي إفريقي 58 دقيقة | أوروبا
رئيس الاتحاد الأرجنتيني يعلن إنهاء البطولات المحلية ساعة | أمريكا
هدف لا ينسى - كعب محمد فضل الذي قارع إبراهيموفيتش ورونالدو ساعة | تقرير في الجول
والده: إيجوايين لن يرحل عن يوفنتوس 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجانب منسيون – حوار في الجول.. بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري 2 رحلتي في إفريقيا – موسمياني لـ في الجول: رباعي الأهلي والزمالك هو المفضل لدي.. وهذا حلمي 3 موسيماني: لماذا علينا أن نبيع سيرينو لـ الأهلي؟ وهذا رأيي إذا كان نهائي الأبطال مصريا 4 شحاتة: صعدنا كأس العالم 2010 ولكن.. وتريكة يتفوق على السعيد واستغراب بركات من محاضرة
قد ينال إعجابك