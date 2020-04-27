كابيللو ينصح لاوتارو بعدم الانتقال لـ برشلونة

نصح فابيو كابيللو المدرب الأسبق لريال مدريد وميلان وإنجلترا اللاعب لاوتارو مارتينيز بعدم الانتقال إلى برشلونة إذا سنحت له الفرصة.

لاوتارو مارتينيز النادي : إنتر ميلان برشلونة

وقال المدرب المخضرم في حوار مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية:"لو كنت مكانه، سأبقى في إنتر ميلان، لأن في برشلونة سيكون احتياطيا".

وتشير تقارير إلى أن برشلونة يريد التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني المتألق، وفي المقابل، يبحث إنتر عن بدائل للاعب في حال فشل في الحفاظ عليه.

ويرى كابيللو (73 عاما) أن أندية إسبانيا ستتأثر ماليا بقوة بسبب توقف المباريات جراء تفشي فيروس كورونا، مستثنيا فريق وحيد.

وأضاف الإيطالي "يبدو لي، من الناحية الاقتصادية، في إسبانيا الفريق الوحيد الذي لن يتدمر بسبب هذا الوباء هو ريال مدريد. برشلونة وأتليتكو مدريد سيعانيان. ستحدث ثورة في سوق الانتقالات. الأرقام باتت سخيفة. سنعود إلى مستوى معقول".

وتوقف الدوري الإسباني في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا ويعجز المسؤولون عن تحديد موعد لاستئنافه.

وأُلغي الدوري في بلدان مثل بلجيكا وهولندا بينما لا تزال أخرى تحاول إعادة جدولة المباريات المتبقية من بطولاتها.

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