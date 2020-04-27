تشيزني: لم أتشاجر مع فينجر بعدما عاقبني على التدخين في غرفة الملابس

قال فويشيتش تشيزني حارس مرمى يوفنتوس الحالي وحارس أرسنال السابق إنه لم يدخل في شجار أو جدال مع المدرب أرسين فينجر بعدما قرر الأخير معاقبته على التدخين في غرفة الملابس.

فويتشيك تشيزني النادي : يوفنتوس أرسنال

وصرح البولندي في حواره مع البرنامج الإذاعي Arsenal Nation "في ذلك الوقت كنت أدخن باستمرار والمدرب كان يعلم. لكنه لم يرغب أن يدخن لاعب في غرفة الملابس وكنت أعرف ذلك أيضا".

وواصل تشيزني البالغ عمره 30 عاما "بسبب مشاعرنا السلبية بعد المباراة (التي خسرها أرسنال أمام ساوثامبتون 2-صفر في 2015) دخنت سيجارة بعد المباراة ولا يزال اللاعبون هناك. ذهبت إلى ركن في الخلاء، بعيدا عنهم لكي لا يراني أحد".

واستمر "أحدهم رآني، لم يكن المدرب، لكنه عرف بعد ذلك. رأيته بعد بضعة أيام، سألني هل ما سمعه صحيحا وقلت بلى. غرمني وانتهى الأمر. ثم قال: اسمع، ستبتعد قليلا عن الفريق، لكن لم يحدث شجار أو صراع كبير. كنت محترفا للغاية في تعاملي مع الأمر".

وأردف "توقعت عودتي للفريق بعد أسابيع قليلة لكننا كنا نسير بشكل جيد وديفيد أوسبينا، الذي حل مكاني في حراسة المرمى، لعب جيدا في هذه المباريات. استمر".

في نهاية الموسم رحل تشيزني معارا إلى روما، قضى موسمين في فريق العاصمة الإيطالية قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس في 2017.

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