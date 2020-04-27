الموافقة على التصور الخاص بمدير النشاط الرياضي في أبرز قرارات إدارة الأهلي

أعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرارات اجتماعه الويم الإثنين والذي أقيم بفرع الشيخ زايد عن طريق نظام الفيديو كونفرانس.

وتواجد الخطيب ومحمد مرجان المدير التنفيذي في فرع النادي بالشيخ زايد وقامت إدارة تكنولوجيا المعلومات بتجهيز شاشة في غرفة مجلس الإدارة ليتواصل من خلالها رئيس النادي بأعضاء المجلس.

ووافق المجلس على تصور رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بشأن الألعاب واللاعبين في فترة التوقف الحالية للحفاظ على منظومة الفرق بمختلف المراحل السنية.

وجاءت قرارات المجلس كالآتي:

- التصديق على قرارات اجتماع مجلس الإدارة في جلسته العادية والممتدة من اجتماع ٢١ أبريل الجاري.

ـ مناقشة المقترحات التي طلبها محمود الخطيب، رئيس النادي من مجلس الإدارة بشأن تنمية الموارد المالية للنادي وتوفير موارد بديلة بأفكار غير تقليدية؛ لتوفير سبل دعم مادي للنادي في الفترة الحالية والتأكيد على تفعيل قرارات مجلس إدارة النادي بعدم المساس بحقوق العاملين والموظفين واللاعبين بالنادي

- مناقشة مقترحات كل من محمد الصبان، مستشار المجلس لتكنولوجيا المعلومات وسعد شلبي مستشار المجلس للتسويق، وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي بشأن تعظيم موارد النادي المالية في الفترة الحالية وبشكل عاجل من خلال تفعيل قرار مجلس الإدارة السابق بشأن التحول الرقمي للنادي بشكل كامل وتفعيل ابليكيشن الأهلي.

- تقرر استمرار فتح باب المناقشات لتقديم تصور قيد التنفيذ بعد أسبوع من الآن؛ يكون هدفه أن يدر دخلا ماديا للنادي في الفترة الحالية .

-البدء في خطوات تنفيذ مجلة الأهلي الإلكترونية .

-الاستمرار في أعمال الصيانة والتطوير بمقر النادي في الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد في الفترة الحالية وذلك استعدادا لاستقبال الأعضاء واللاعبين عقب انتهاء الأزمة العالمية الحالية بشأن فيروس كورونا.

- تنفيذا لبرنامج عائلة الأهلي، تم تكليف طارق قنديل عضو المجلس، بالإشراف على دعم العاملين والموظفين بالنادي في شهر رمضان من المواد الغذائية وبشكل يليق بهم.

- الموافقة على التصور الخاص بمدير النشاط الرياضي بشأن الألعاب واللاعبين في فترة التوقف الحالية للحفاظ على منظومة الفرق بمختلف المراحل السنية.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا:

ضياء السيد: لعبنا أمام غانا بواقعية في مباراة الـ6-1

اختفوا في ظروف غامضة - رمضان رجب.. هداف تركيا الذي ترك الزمالك بسبب حسام حسن

أجانب منسيون – حوار في الجول.. توني أوليفيرا: تمنيت تدريب الأهلي بعد ضم أبو تريكة

فريقي المفضل – ثنائية دجيكو وجرافيتي تفوز بالدوري الألماني

صفقات سقطت سهوا – فوبير إلى ريال مدريد.. "لم أكن الخيار الأول بل فالنسيا"