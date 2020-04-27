المنياوي يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الإسماعيلي لـ محمد عنتر

نفى صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي وجود مفاوضات مع محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك.

محمد عنتر النادي : الزمالك الإسماعيلي

وقال المنياوي في تصريحات لـ FilGoal.com: "لا تفكير في التعاقد مع محمد عنتر لاعب الزمالك".

وأضاف "انتشرت الأقاويل حول رغبات الإسماعيلي أو تفاوضه مع عدد من اللاعبين".

وتابع "كل ما يعلن غير صحيح على الإطلاق سواء من أسماء لاعبين أو نية الإسماعيلي لتدعيم مراكز بعينها".

وأوضح المنياوي "أعتقد أنها اتجاهات من وكلاء اللاعبين الذين يفرضون رؤيتهم تجاه تسويق لاعبيهم".

وكشف مدير الكرة "هناك عدد كبير من الأسماء التي ترتبط بالانضمام إلى الإسماعيلي لا تصلح للعب في صفوف الدراويش".

وأتم المنياوي تصريحاته "أسباب ذلك أن طريقة لعب هؤلاء اللاعبين لا تناسب طريقة الإسماعيلي".

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