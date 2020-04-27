مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد عودة الدوري المُقترح.. والتاريخ الأفضل

كشف مصدر من اتحاد الكرة عن الوعد المقترح من قبل اللجنة الخماسية في التصور المرسل لوزارة الرياضة من أجل استئاف الدوري عقب توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال المصدر –الذي رفض ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الإثنين: "في التصور الذي أرسله اتحاد الكرة لوزارة الرياضة وضعنا الموعد المقترح بين الأول والـ15 من شهر يوليو المقبل لاستئناف الدوري".

قبل أن يستدرك "لكن الموعد المفضل هو الأول من يوليو بالتحديد لينتهي الدوري بعد شهرين ونصف وننهي مسابقة كأس مصر كذلك".

وأضاف "كل ذلك حتى لا تحدث مشكلة مع الأجندات الدولية والارتباطات القارية للأندية المصرية".

وأتم "فترة الإعداد لكل الفرق ستكون أربعة أسابيع على أن يبدأ الدوري نشاطه بعد ذلك".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن عن خطة اتحاد الكرة لاستكمال الدوري والتي تضمنت مكوث الفرق في مكان معين وإقامة المباريات على عدد محدد من الملاعب مع وجود لجنة طبية لفحص جميع المشاركين. (طالع التفاصيل)

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