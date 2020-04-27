خيمة في الجول – شيتوس: لو عاد بي الزمن سأوافق على الانتقال لروزاريو.. وما قاله بونفرير مضحك

قال وائل رياض "شيتوس" المدرب بالجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي ولاعب الأهلي السابق إنه لو عاد به الزمن سينتقل إلى صفوف روزاريو الأرجنتيني.

وقال شيتوس عبر "خيمة في الجول" عن عرض الاحتراف من الدوري الأرجنتيني: "بعد تألقي مع منتخب مصر للشباب في كأس العالم 2001 جاء لي عرضا من روزاريو".

واستدرك "لكنني فضلت العودة للأهلي وبداية مسيرتي معه في الفريق الأول وحققت الكثير من الإنجازات وكانت فترة جيدة".

قبل أن يقول: "لكن لو عاد بي الزمن سأفضل بدء مشواري الاحترافي هذه كانت فرصة هامة في سن صغير".

video:3

أما عما قاله مدربه السابق في الأهلي جو بونفرير بأن الأهلي تلقى أوامر عليا من مسؤولي الدولة لخسارة الدوري المعروف إعلاميا "بدوري سيد عبد النعيم" علق شيتوسى "هذا حديث ليس به أي نوع من الصدق".

وأضاف "لماذا قال بونفرير ذلك؟ هل يحاول حفظ ماء الوجه؟ خسرنا من إنبي لأننا كنا سيئين وسجلوا هدفا وفاز الزمالك على الإسماعيلي في لقاء كان سهلا هذا ما أريد قوله".

وواصل "والله لو اتشقلبوا لا يمكن استيعاب ما قاله بأن الأهلي طلب منه خسارة الدوري، المسؤولون في مصر ليس لديهم أي شيء ليركزوا مع الدوري فقط؟".

وأضاف "هذه تصريحات مثيرة للضحك".

video:1

وعن اللاعبين الذين لم يأخذوا حقهم من الإشادة في المنتخب الأولمبي وفوزه بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما قال: "أحمد أبو الفتوح وأحمد رمضان "بيكام" أعتقد هما الأبرز".

وأتم شيتوس "أبو الفتوح شارك في كل أهدافنا في البطولة وساهم فيها، وبيكام لأنه مدافع لم يحصل على إشادات كبيرة ولكنه كان رائعا".

video:2

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا:

ضياء السيد: لعبنا أمام غانا بواقعية في مباراة الـ6-1

اختفوا في ظروف غامضة - رمضان رجب.. هداف تركيا الذي ترك الزمالك بسبب حسام حسن

أجانب منسيون – حوار في الجول.. توني أوليفيرا: تمنيت تدريب الأهلي بعد ضم أبو تريكة

فريقي المفضل – ثنائية دجيكو وجرافيتي تفوز بالدوري الألماني

صفقات سقطت سهوا – فوبير إلى ريال مدريد.. "لم أكن الخيار الأول بل فالنسيا"