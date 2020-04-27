لايف في الجول - ضياء السيد: أعتقد أن صلاح سيستمر مع ليفربول حتى إذا تم إلغاء الدوري

يرى ضياء السيد نجم الأهلي والمدرب العام السابق لمنتخب مصر أن محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول في السنوات المقبلة.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال ضياء السيد مع FilGoal.com: "أعتقد أن صلاح سيكمل مسيرته مع ليفربول حتى لو تم إلغاء الدوري الإنجليزي".

وأضاف "كرة القدم شكلها سيتغير تماما في العالم بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، وسيكون لها تأثير على اللاعبين والأندية".

وأكمل "أتمنى عودة الدوري الإنجليزي واعتقد سيحدث ذلك قريبا لكن صلاح لن يغادر ليفربول".

وأوضح "صلاح استفاد من كل المدربين الذين عمل معهم وذهب بعيدا بسبب عقليته وهذا ما ميزه عن باقي لاعبي جيله".

وأتم تصريحاته "هو الوحيد من خارج الأهلي والزمالك الذي يتمتع بحماية من الجمهور".

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