لايف في الجول - ضياء السيد: الأهلي سيكون فائزا لو ضم محمد إبراهيم وباع صالح لـ الزمالك

يرى ضياء السيد نجم الأهلي والمدرب العام لمنتخب مصر السابق أن النادي الأحمر يجب أن يفكر في محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر للمقاصة.

محمد إبراهيم النادي : مصر للمقاصة الأهلي

واستضاف FilGoal.com ضياء السيد في بث مباشر عبر موقع إنستجرام.

وقال ضياء السيد مع FilGoal.com: "يجب أن يفكر الأهلي في ضم محمد إبراهيم من المقاصة".

وأضاف "الزمالك ترك محمد إبراهيم ولم يصبح لاعبا في الفريق الأبيض والآن يلعب مع ناد آخر، وإذا تلقى عرضا من الأهلي يجب أن يوافق عليه".

وواصل "إذا انضم محمد إبراهيم للأهلي سيمثل إضافة كبيرة".

وبسؤاله لماذا يفكر الأهلي في ضم إبراهيم ولا يفكر في الاعتماد على صالح جمعة رد قائلا: "صالح لا يريد العودة والأهلي حاول تجهيزه أكثر من مرة لكنه يعود لعدم الالتزام مع الفريق".

وأكمل "صالح انضم لمنتخب الشباب معي وهو أصغر سنا من باقي المجموعة بعامين، لكنه لا يريد مساعدة نفسه وفشلت كل محاولات الأهلي معه ويجب عرضه للبيع فورا ولو تقدم الزمالك بعرض لا توجد مشكلة في الموافقة عليه".

وأتم تصريحاته "لو تعاقد الزمالك مع صالح جمعة وتعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم، الأهلي سيكون هو الفائز الأكبر".

ورحل محمد إبراهيم عن الزمالك بداية الموسم الحالي لينضم لصفوف مصر للمقاصة.

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