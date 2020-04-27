لايف في الجول - ضياء السيد: الأهلي سيخسر ماديا إذا جدد إعارة رمضان صبحي

الإثنين، 27 أبريل 2020 - 16:34

كتب : أمير عبد الحليم

رمضان صبحي - وادي دجلة - الأهلي

يرى ضياء السيد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن تجديد إعارة رمضان صبحي للفريق الأحمر لن تفيد النادي ماديا.

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

الأهلي

واستضاف FilGoal.com ضياء السيد في بث مباشر عبر موقع إنستجرام.

وقال ضياء السيد مع FilGoal.com: "قبل عدة سنوات الأهلي باع رمضان صبحي مقابل مبلغ مالي كبير وعائد عليه بالكسب".

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وأضاف "ولكن الأهلي استعار رمضان صبحي مرة، ثم جدد استعارته لمدة موسم آخر مقابل مبلغ مالي ضخم للغاية".

وواصل "لذلك إذا جدد الأهلي إعارة رمضان صبحي سيخسر النادي ماديا لأنه سيكون دفع 3 مرات لاستعارة لاعب باعه قبل عدة سنوات".

وشرح "يجب قبل إبرام النادي لأي صفقة أن يدرسها ماديا جيدا ويعرف كيف ستعود عليه بالنفع سواء فنيا أو ماديا".

واستعار الأهلي رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون الإنجليزي مطلع عام 2019 لمدة 6 شهور، قبل أن يجدد الإعارة لمدة عام مطلع الموسم الجاري.

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