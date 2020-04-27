تقرير سكاي ينشر المزيد من التفاؤل حول إمكانية استئناف الدوري الإنجليزي في يونيو

الإثنين، 27 أبريل 2020 - 13:22

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

تعقد أندية الدوري الإنجليزي اجتماعا يوم الجمعة المقبل، في ظل استهدافها عودة البطولة في يونيو المقبل.

ولكن، شددت شبكة "سكاي سبورتس" أن استئناف المسابقة المتوقفة منذ مارس الماضي لن يحدث دون موافقة حكومية، حيث تنتهي مدة الحظر الكلي في إنجلترا يوم 7 مايو.

وقال تقرير سكاي، إن الدوري الإنجليزي ملتزم بإكمال الـ92 مباراة المتبقية لإنهاء المسابقة، وهي المباريات التي قد تقام في ملاعب محددة تحصل على موافة حكومية، أو في مجمع سان جورج بارك الخاص بالمعسكرات الإعدادية للمنتخبات الإنجليزية والناشئين.

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ولكن، قبل اتخاذ قرار بالعودة، يجب أن يقابل الدوري الإنجليزي الشروط الحكومية، مثل إجراء فحوصات فيروس كورونا لكل الموجودين في الملعب على حساب الأندية أو رابطة الدوري، ومنع التجمعات الجماهيرية خارج الملاعب.

ومن المنتظر أن يعود الدوري الإنجليزي بهذا الشكل في شهر يونيو، في ظل وجود من 200 لـ500 شخص داخل الملعب بين اللاعبين والحكام والمدربين وعناصر اللعبة، والموظفين والعمال الضروريين للعب المباراة.

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الدوري الإنجليزي فيروس كورونا
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