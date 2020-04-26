ظهير الإسماعيلي كان قريبا من الزمالك في يناير الماضي

كشف مصدر مقرب من محمود البدري ظهير أيسر نادي الإسماعيلي إن اللاعب كان قريبا من الانتقال لـ الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

محمود البدري النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "الزمالك كان في مفاوضات مع محمود البدري في يناير الماضي بناءً على طلب مسؤولي قطاع الناشئين في النادي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لكن في النهاية المفاوضات لم تكتمل، وتوقفت وبعد ذلك جدد اللاعب عقده مع الإسماعيلي".

وتابع "حلم محمود البدري يتمثل في التواجد مع منتخب مصر الأوليمبي في الأولمبياد المقبلة".

ويخوض الظهير الأيسر صاحب الـ21 عاما تدريبات منفرده ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للدراويش، خلال فترة توقف النشاط.

البدري ظهر بشكل لافت منذ تصعيده من فريق الشباب إلى الفريق الأول في الإسماعيلي، قبل أن يقرر الأخير تمديد عقد اللاعب ليبقى في الفريق لخمسة مواسم مقبلة.

وشارك البدري في 11 مباراة مع الإسماعيلي هذا الموسم، قبل توقف النشاط في مصر.

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