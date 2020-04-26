لايف في الجول - ميدو: يجب أن يجدد الأهلي والزمالك لـ فايلر وكارتيرون 3 مواسم

يرى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ضرورة تجديد تعاقد الثنائي ريني فايلر وباتريس كارتيرون مع قطبي الكرة المصرية.

واستضاف FilGoal.com ميدو في بث مباشر على موقع انستجرام.

وقال ميدو مع FilGoal.com: "فايلر مدرب زكي وذو شخصية متزنة مع اللاعبين وقوية مع الجميع، وفي الوقت ذاته ليس عنيدا وإذا ارتكب خطأ يصححه سريعا".

وأضاف "إلى أنه أيضا حاسم في الملعب لذلك يجب أن يجدد الأهلي تعاقده لمدة 3 مواسم".

وأكمل "على أن يضع فايلر مشروعا وخطة لتنفيذها خلال المواسم الثلاثة له".

وأردف "فايلر نجح في كسب مساحة ثقة كبيرة بينه وبين جماهير الأهلي وأيضا الإعلام المصري نظرا لما يتمتع به من هدوء وثقة".

وانتقل للحديث عن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك قائلا: "كارتيرون يجيد قراءة الملعب جيدا وله طريقة لعب واضحة وصريحة".

وواصل "بالإضافة إلى خبراته الطويلة في التعامل مع اللاعب العربي، وإذا كنت مسؤول في الزمالك هدفي سيكون الحفاظ عليه".

وأتم تصريحاته "ولكن أي مدرب سيفشل في الفوز بدوري أبطال إفريقيا سيعمل الموسم المقبل تحت ضغوط كبير وقد يرحل عن فريقه بعد أي تعثر آخر".

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