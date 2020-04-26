خبر في الجول - مفاوضات متقدمة بين سلة الاتحاد وعاصم مرعي.. وخطوة تفصل نجم الزمالك

وصلت مفاوضات نادي الاتحاد السكندري مع عاصم مرعي المحترف في الدوري الألماني لكرة السلة إلى خطوات متقدمة الفترة الحالية.

ويقترب اللاعب من تدعيم صفوف الاتحاد السكندري الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة بين الطرفين.

وقال مصدر في الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "بالفعل هناك مفاوضات مع عاصم مرعي ووصلنا لمرحلة متقدمة".

وأضاف "عاصم من اللاعبين المميزين في مصر وبالطبع تواجد والده في قيادة الفريق قد يجعل الأمر أسهل".

وتابع "سيتم الإعلان النهائي بعد إتمام الصفقة بشكل رسمي وتوصل الطرفين لاتفاق".

وواصل المصدر "سيكون هناك تدعيم قوي لفريق السلة الموسم المقبل".

وكشف المصدر عن صحة مفاوضات أنس أسامة نجم الزمالك قائلا: "خطوة واحدة فقط تفصله عن الانضمام للفريق".

وتابع "المفاوضات انتهت واللاعب وقع بالفعل للاتحاد السكندري وننتظر قدومه الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته "اللاعب لديه مشكلة مستحقات مع ناديه بعد أن تنتهي سيتم الإعلان الرسمي".

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