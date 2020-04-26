لايف في الجول - ميدو: الاتهامات الموجهة لـ طارق حامد ظالمة.. وإعلام الزمالك أقوى حاليا

الأحد، 26 أبريل 2020 - 17:51

كتب : أمير عبد الحليم

طارق حامد - الزمالك - احتفالات السوبر

يرى أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض يتعرض لاتهامات ظالمة.

واستضاف FilGoal.com ميدو في بث مباشر على موقع انستجرام.

وقال ميدو خلال بث مباشر مع FilGoal.com: "اتهامات طارق حامد بأنه لاعب مؤذي اتهامات ظالمة، عندما تستمع لذلك تذهب الأمور نحو مقارنات بين الأهلي والزمالك".

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وأضاف "هذه الاتهامات تظهر من أجل إضعاف قوته وبالتالي إضعاف الزمالك من قبل الإعلام الأهلاوي".

وواصل "طارق حامد حجز موقعه في خط وسط منتخب مصر لأنه مسمار يواجه المنافسين، وتحتاج جواره إلى لاعب يجيد التحكم في الكورة وليس محمد النني، ولكن الأقرب هو عمرو السولية أو حمدي فتحي بعد عودته من الإصابة".

وأتم ميدو "الزمالك حاليا له إعلام زملكاوي قوي يحسب لأمير مرتضى المشرف العام على الكرة في النادي، واللوبي الزملكاوي الآن أقوى من الأهلي".

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