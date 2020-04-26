لايف في الجول - ميدو: أرى أن الدوري سيعود 1 يونيو.. عانيت من إقامة أمم إفريقيا في يناير

يرى أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب مصر الأسبق أن الدوري المصري سيتم استئنافه من جديد في 1 يونيو المقبل، وتحدث عن معاناته هو والمحترفون الأفارقة من إقامة أمم إفريقيا في يناير.

واستضاف FilGoal.com ميدو في بث مباشر على موقع انستجرام.

وتحدث ميدو عن عودة الدوري قائلا: "لا توجد ارتباطات دولية، لذلك يمكننا إنهاء الموسم في 10 أسابيع إذا خاضت الأندية مباراتين في الأسبوع"

ويتبقى ما يقرب من 18 مباراة لكل فريق من أجل إنهاء مسابقة الدوري.

وأضاف ميدو "أنديتنا تعودت على ضغط المباريات لذلك هناك فرصة قوية لعودة الدوري".

وشدد ميدو "أرى أن مسابقة الدوري ستعود في 1 يونيو المقبل وهناك فترة إعداد قد تصل إلى شهر وتقام المباريات في 10 أسابيع".

وواصل ميدو "بعد ذلك يمكن استئناف مسابقة كأس مصر في أسبوعين ويتم إنهاء الموسم قبل بداية سبتمبر".

وعن رأيه في الأندية التي تريد إلغاء الدوري قال ميدو: "يفكرون في أنفسهم فقط لأن هناك 7-8 ينافسون على الهبوط".

وشدد ميدو "إذا صدر قرار أن الشركة الراعية لن تدفع للأندية حال إلغاء الدوري سيطالبون باستئنافه".

وعن رغبة الأندية التي تنافس على الهبوط في إنجلترا باستكمال الدوري أوضح ميدو "تلك الأندية قد تتعرض للهبوط بسبب التزاماتها التعاقدية".

وتابع "العواقب في إنجلترا وأوروبا كبيرة جدا عكس في مصر".

وكشف ميدو "أرى أن الدوري سيستكمل وستلعب جميع الأندية حتى التي تطالب بالإلغاء".

وتابع "قبل إيقاف الدوري كنا نلعب مباراتين في الأسبوع، أتعجب من طلب الأندية أن القائمة 30 لاعبا وفي نفس الوقت تشكو ضغط المباريات".

وشدد ميدو "الزمالك والأهلي وبيراميدز هم أغلى 3 فرق في إفريقيا من حيث قيمة اللاعبين وقيمتهم السوقية، لذلك أمر ضغط المباريات غير مقبول".

وأضاف ميدو"حصلت على لقب كأس مصر مع الزمالك بالصف الثاني من الفريق، ذهبت إلى مرتضى منصور وأبلغته اعتمادي عليهم وراهنت على الفوز باللقب"

وبالانتقال بالحديث عن موقف أمم إفريقيا قال ميدو: "عانيت مثل اللاعبين الأفارقة من إقامة بطولة أمم إفريقيا في يناير، بسبب فقدان أماكننا في الأندية للمشاركة مع المنتخب".

ولم يتضح موقف نسخة أمم إفريقيا في يناير المقبل في ظل عدم انتهاء التصفيات من الأساس.

وكشف ميدو "في 2004 شاركت ببطولة أمم إفريقيا وعدت فقدت مقعدي الأساسي مع أياكس".

وأضاف "في توتنام سجلت 9 أهداف في الدوري الإنجليزي وتأثرت من المشاركة في أمم إفريقيا بسبب الإجهاد".

وأتم "السبب الرئيسي لتمسك الاتحاد الإفريقي بإقامة بطولة أمم إفريقيا في الشتاء، هو عدم قدرته على تسويق وإنجاح المسابقة في الصيف"

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